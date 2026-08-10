Коррупция глубокого проникновения

В Южной Корее разгорается громкий скандал. Выяснилось, что Ассоциация футбола Кореи (KFA) в 2011–2012 годах подкупала судей, обслуживавших матчи корейской сборной, оплачивая им услуги проституток. К делу подключилась Ассоциация футбола Японии (JFA), поскольку часть судей, получивших за счет корейской стороны услуги сексуального характера, были японцами. Именно японская бригада обслуживала матч квалификации к чемпионату мира 2014 года, в котором корейцы обыграли команду Кувейта. Под подозрение могут попасть и судьи, обслуживавшие матчи квалификации к Олимпиаде-2012. На ней корейская сборная завоевала бронзовые награды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч чемпионата мира 2002 года между сборными Южной Кореи и Италии

Фото: Reuters Матч чемпионата мира 2002 года между сборными Южной Кореи и Италии

Фото: Reuters

Ассоциация футбола Кореи неоднократно подкупала судей, обслуживавших домашние матчи корейской сборной. Как сообщила корейская телекомпания JBTC, руководство KFA в период с марта 2011 года по март 2012 года оплачивало судьям походы в массажные салоны. Оплата проводилась с использованием корпоративных кредитных карт KFA.

Детализация платежей показывает, что в предоставленные услуги входил не только собственно массаж, но и услуги сексуального характера. Во внутренних документах KFA эти траты вполне официально отражались и проходили по статье «массаж для судей». Опрос одного из причастных к организации мероприятий засвидетельствовал, что это была обычная практика гостеприимства. В курсе происходящего были сотрудники федерации, а расходы на оплату были утверждены одним из вице-президентов KFA.

В общей сложности KFA оплатила плотские утехи дюжине судей. Совокупно они отработали на семи матчах — трех официальных и четырех товарищеских.

О случившемся корейские власти узнали еще в 2016 году, после того как Министерство культуры, спорта и туризма Южной Кореи провело в KFA аудит. Но достоянием общественности история стала только сейчас. Несмотря на то что прошло уже много времени, скандал получился громким и вышел на международный уровень.

Агентство Kyodo News 10 августа сообщило, что Ассоциация футбола Японии начала собственное расследование, ведь среди замешанных в скандале судей четыре японца. Двое из них работали на матче квалификационного раунда чемпионата мира 2014 года, в котором сборная Южной Кореи принимала команду Кувейта и победила со счетом 2:0. Матч был важнейшим — поражение в нем вычеркнуло был корейцев из борьбы за путевку на первенство мира.

Правда, уже в Бразилии корейцы ничего дельного не показали, набрав всего одно очко на групповой стадии. Зато на Олимпиаде-2012 в Лондоне они выступили успешно, сумев завоевать бронзовые награды.

Маловероятно, что корейский футбол из-за случившегося столкнется с какими-то санкциями со стороны Международной федерации футбола (FIFA) или Международного олимпийского комитета: прошло уже очень много времени. Но на репутации KFA произошедшее, конечно, скажется.

Тем более что и раньше были подозрения, что корейская сторона умеет, что называется, работать с судьями. У болельщиков со стажем непременно всплывет в памяти чемпионат мира 2002 года (проходил в Японии и Южной Корее). На нем корейская сборная под руководством Гуса Хиддинка, который четыре года спустя возглавил сборную России, дошла до полуфинала. По пути корейцы обыграли сначала итальянцев в первом раунде play-off, а потом еще и испанцев в четвертьфинале.

Матч Южная Корея—Италия обернулся скандалом. Обслуживавший ее эквадорский судья Байрон Морено уже в начале встречи назначил пенальти в ворота итальянцев (реализован не был), потом не засчитал гол Дамиано Томмази, удалил Франческо Тотти. В итоге корейцы выиграли со счетом 2:1. FIFA тогда яростно защищала Морено.

Но вскоре выяснилось, что на родине он брал взятки прямо по ходу матчей. В 2010 году Морено был арестован в аэропорту Нью-Йорка при попытке ввезти в США 6 кг героина. Получил он за это всего два с половиной года лишения свободы.

Почти такой же скандальной была и игра корейцев против сборной Испании. В ней египтянин Джамаль аль-Гандур не засчитал два гола испанцев (один — в дополнительное время). В итоге корейцы победили в серии послематчевых пенальти.

Александр Петров