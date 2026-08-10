Испания и Италия обменялись ограничениями

Представителям Еврокомиссии пока не удается погасить конфликт между Италией и Испанией, вспыхнувший после событий в испанской Сеуте. С 8 августа Мадрид организовал проверки пассажиров из Италии на границах — в ответ на ограничения, которые Рим ранее ввел в отношении прибывающих из Испании. С учетом предстоящих в будущем году выборов в обеих странах идеологический спор на тему миграции и безопасности Евросоюза между премьером Италии Джорджей Мелони, придерживающейся крайне правых взглядов, и испанским премьером-социалистом Педро Санчесом грозит и дальше набирать обороты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты в испанской Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Мигранты в испанской Сеуте

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Начало острому конфликту между двумя странами Евросоюза — Италией и Испанией, а точнее, между их лидерами Джорджей Мелони и Педро Санчесом — было положено событиями в испанском анклаве Сеута на севере Африки. В конце июля туда прорвались, согласно новым подсчетам, 72 тыс. нелегалов из Марокко. Некоторое время спустя почти всех прорвавшихся в Сеуту мигрантов удалось отправить назад. На прошлой неделе Мадрид и представители Европейской комиссии подтвердили: никому из нелегалов не удалось пересечь Гибралтарский пролив и попасть таким образом в континентальную Европу.

По сути, никаких реальных рисков с точки зрения безопасности и нарушения границ ЕС инцидент в Сеуте не создал.

Но Италия, которая 1 августа приостановила действие правил шенгенской зоны в отношении Испании, решила оставить пограничный контроль в силе как минимум до 15 августа.

Как пообещали в Риме, эта мера не затронет граждан Испании и других стран ЕС, направляющихся в Италию, но будет предусматривать выборочные проверки граждан не входящих в ЕС стран, прибывающих из Испании по воздуху или по морю. «Мы надеемся, что сможем вскоре отменить эту приостановку (действия Шенгенского соглашения.— “Ъ”) — как только исчезнет риск»,— довольно неконкретно заметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera 9 августа.

Именно к этому дню Мадрид требовал от Рима прекратить погранпроверки. Но итальянцы ультиматум отвергли. И тогда в Испании, где с самого начала решение Италии сочли «несправедливым, противоречащим интересам ЕС и дискриминационным по отношению к населению Испании», ответили по принципу «зуб за зуб». С 8 августа Мадрид восстановил пограничный контроль в отношении рейсов, прибывающих из Италии в аэропорты столицы, Барселоны, Севильи, Бильбао, Аликанте и Валенсии, сославшись на то, что эта мера необходима для защиты граждан от «постоянного давления нелегальной миграции, с которым сталкивается Италия». И уже к вечеру 8 августа МВД Испании отчиталось, что проверки прошли в отношении почти двух сотен человек, прибывших 12 рейсами из Италии.

Посредником в споре Рима и Мадрида попытался выступить еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. В выходные он провел переговоры с представителями Италии и Испании, пытаясь убедить их отказаться от взаимных проверок на границах. Однако, судя по максимально обтекаемому заявлению по итогам общения, никаких договоренностей достигнуто не было. «Сегодня я пообщался с министрами внутренних дел Испании и Италии. Оба подтвердили, что контроль на внутренних границах носит временный характер. Я подчеркнул, каких успехов мы добились в борьбе с нелегальной миграцией, и отметил, что доверие между государствами-членами — это наш самый ценный актив»,— написал Бруннер в соцсети X.

Две страны ЕС делают хуже своим туристическим отраслям, особенно сейчас, когда в Европе самый разгар отпускного сезона. Для понимания: в 2024 году Италию посетили около 3,2 млн испанцев, а Испанию — 5,4 млн итальянцев. Ограничения между двумя странами почти наверняка отпугнут многих туристов, оставив в неожиданном выигрыше другие европейские туристические направления.

Впрочем, даже с окончанием курортного сезона в Европе и отменой всех ограничений Рима и Мадрида против друг друга идеологическая борьба по теме миграции между Джорджей Мелони и Педро Санчесом вряд ли затихнет.

Впереди у обоих лидеров, представляющих диаметрально противоположные фланги политического спектра, парламентские выборы. Педро Санчес, как представитель социалистов всегда выступавший за привлечение иностранных работников с целью сохранить экономическую конкурентоспособность страны и смягчить демографические проблемы, вряд ли станет оправдываться за свою либеральную миграционную политику. Особенно на фоне внешнего давления и критики. Все хорошо помнят, что постоянные нападки на Санчеса со стороны президента США Дональда Трампа спровоцировали испанского премьера лишь на еще более решительную критику Штатов. Почти наверняка так будет и в случае с Джорджей Мелони.

И итальянский премьер вряд ли может позволить себе сбавить риторический накал. С недавних пор на политической сцене Италии на крайне правом поле у Мелони появился серьезный конкурент в лице бывшего генерала Роберто Ванначчи. Его партия «Национальное будущее» с 7% поддержки избирателей уже обогнала по популярности одного из коалиционных партнеров Мелони — партию «Лига» Маттео Сальвини — и наступает на пятки другому партнеру партии «Вперед, Италия!».

В такой ситуации Мелони не может позволить себе ни малейшей слабости на антииммиграционном направлении, а Педро Санчес с его либеральными взглядами на миграцию почти наверняка еще долго будет у нее идеальной мишенью для критики.

Наталия Портякова