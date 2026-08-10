Сборы пшеницы в России превысили 60 млн тонн к 10 августа

Российские аграрии собрали свыше 60 млн т пшеницы с 14,8 млн га площадей к 10 августа. Это на 6 млн т больше, чем годом ранее, заявили в Минсельхозе.

«Средняя урожайность пшеницы в текущем году существенно возросла и составляет 41 ц/га. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна»,— сообщили в ведомстве.

Такие показатели Минсельхоз связывает с использованием современных селекционных достижений, удобрений, средств защиты растений, цифровых и других решений. Всего в России обмолочено 18,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, собрано более 72 млн т. Опережают темпы 2025 года аграрии в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Собеседники «Ъ» на аграрном рынке указывали на проблемы с реализацией урожая. После атак на портовую инфраструктуру экспорт зерна в июле упал на 17–83% и, по мнению экспертов, вряд ли сможет восстановиться в августе. Проблемы со сбытом привели к тому, что стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке России с середины июля снизилась на 8–14,5%, за год — на 17,8–20,1%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Неурожай ценовых».