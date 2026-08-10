Сборы пшеницы в России превысили 60 млн тонн к 10 августа
Российские аграрии собрали свыше 60 млн т пшеницы с 14,8 млн га площадей к 10 августа. Это на 6 млн т больше, чем годом ранее, заявили в Минсельхозе.
«Средняя урожайность пшеницы в текущем году существенно возросла и составляет 41 ц/га. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области, где с одного гектара собирают порядка 60 центнеров зерна»,— сообщили в ведомстве.
Такие показатели Минсельхоз связывает с использованием современных селекционных достижений, удобрений, средств защиты растений, цифровых и других решений. Всего в России обмолочено 18,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, собрано более 72 млн т. Опережают темпы 2025 года аграрии в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
Собеседники «Ъ» на аграрном рынке указывали на проблемы с реализацией урожая. После атак на портовую инфраструктуру экспорт зерна в июле упал на 17–83% и, по мнению экспертов, вряд ли сможет восстановиться в августе. Проблемы со сбытом привели к тому, что стоимость пшеницы и ячменя на внутреннем рынке России с середины июля снизилась на 8–14,5%, за год — на 17,8–20,1%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Неурожай ценовых».
К началу февраля 2026 года стоимость зерна на российском рынке начала расти. Аналитический центр «Русагротранс» обновил прогноз на сезон 2025/2026, предполагая, что Россия соберет 142,4 млн тонн зерна, включая 91,5 млн тонн пшеницы.
Прогнозы указывают на глобальный избыток зерна, который снизит мировые цены на 15–20 долларов за тонну, несмотря на положительные мировые прогнозы урожая. Эксперты «Русагротранса» отмечают, что урожайность поможет сгладить риски, связанные с погодными условиями.
В 2025 году Минсельхоз прогнозировал общий сбор зерна на уровне 135 млн тонн, из которых около 90 млн тонн приходилось на пшеницу. На конец 2025 года в России было собрано 135 млн тонн зерна нового урожая в бункерном весе, что на 9 млн тонн больше, чем годом ранее, включая 93,5 млн тонн пшеницы.