Мало молока

Рынок молочных продуктов начал постепенно восстанавливаться после спада в прошлом году. При этом производство растет медленно из-за накопившихся проблем в отрасли. Что тормозит молочное направление и какие продукты формируют современный рынок, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прошлый год оказался тяжелым для «молочников». Потребительский спрос упал, а себестоимость выросла. Из-за этого многие производители закончили год с нулевой или отрицательной рентабельностью. Однако за первое полугодие, по данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), внутренний спрос на молочные продукты вырос примерно на 3,8%.

Правда, не на все. Охотнее всего в первом полугодии покупали сливочное масло (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Медианная цена на продукт выросла на 4%, до 290 руб. за упаковку, а число покупок увеличилось на 13%, подсчитали по запросу «Ъ-Review» аналитики «Чек Индекса». Также увеличилось число покупок сливок (на 11%), йогурта (на 4%), творога (на 3%). А вот кефир, сметану и молоко по сравнению с первой половиной прошлого года приобретают реже, несмотря на снижение цены на ряд продуктов. Например, молоко на полке подешевело на 7%. «Молоко относится к социально значимым товарам, поэтому торговые сети держат на него минимальную наценку и дополнительно инвестируют в доступность категории»,— поясняют в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В целом молочная продукция на рынке дешевеет, уточнили в «Чек Индексе», однако это не всегда позитивно отражается на спросе. «Приоритеты сместились в сторону более питательных и жирных продуктов. Потребители все чаще ориентируются на пользу и качество, а не только на стоимость»,— говорят аналитики «Чек Индекса».

Пейте на здоровье

Динамика продаж молочных продуктов в разных сетях разная. Например, в сети магазинов «Ашан» за семь месяцев 2026 года продажи молочных напитков выросли на 10%, сливочного масла — на 3%. Спрос на базовые категории, такие как молоко, кефир, сметана, творог, остался на уровне прошлого года. Впечатляющая динамика у сухого молока: его продажи выросли в три раза по сравнению с предыдущим годом. В торговой сети «Перекресток» в категории молочной продукции отметили рост спроса на греческие йогурты, классический и мягкий творог, рассольные и творожные сыры. В сети магазинов «Магнит» за январь—июль текущего года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) продажи мороженого выросли почти на 5%, йогуртов и молочно-десертных продуктов — на 10%. Особо там отметили повышение спроса на вязкие йогурты. Покупатели охотно приобретают греческие йогурты, которые в том числе выступают базой для полезных десертов.

«Основу спроса на молочные продукты по-прежнему формируют молоко, кефир, творог, сметана и йогурты»,— считают в АКОРТ. Но драйверами молочной полки сегодня становятся в первую очередь продукты с высоким содержанием белка, клетчатки и витаминов, а также без сахара. По словам председателя АКОРТ Станислава Богданова, наиболее ярко тренд проявляется в десертах: продажи мороженого без добавленного сахара в крупных торговых сетях за год выросли почти вдвое, а с добавленным протеином — в 3,5 раза.

Такие продукты органично вписываются в тренд на здоровое питание.

Спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15–30%, в отдельных сетях — на 40%.

«Этот тренд активно поддерживают крупные производители, регулярно расширяя ассортимент соответствующей продукции. Среди самых заметных новинок 2026 года в магазинах “Ашан” — высокобелковые творожные изделия, десерты и напитки»,— прокомментировали в пресс-службе компании.

В «Магните» также отметили рост продаж молока с добавками на 30%, при этом наибольшей популярностью пользуются богатые белком позиции. Увеличились продажи питьевых йогуртов, где главные драйверы — йогурты с высоким содержанием белка и без добавления сахара.

Мода на ЗОЖ формирует еще один тренд продаж — продукты из категории растительных напитков. Почти 70% ассортимента растительных альтернатив приходится на напитки, десерты и сыры. «В зависимости от формата магазина покупателям доступно от 15 до более чем 150 видов продукции»,— уточнили в АКОРТ. Например, в магазинах «Магнит» предлагают сразу несколько вкусов растительного молока на полке: овес, шоколад, банан, кокос, миндаль.

Интерес к продуктам из растительного молока увеличивается вместе с общим вниманием покупателей к товарам категории ЗОЖ, аудитория которой постепенно, но уверенно расширяется. Однако в «Союзмолоке» поясняют, что сравнивать растительное и обычное молоко некорректно, так как это абсолютно разные продукты и с точки зрения состава, и с точки зрения органолептики. Также, несмотря на увеличение числа поклонников ЗОЖ, спрос на растительные напитки постепенно замедляется. Основными сдерживающими факторами становятся более высокая цена и специфика вкусовых характеристик.

«Растительные напитки не составляют прямой конкуренции традиционному молоку. Это подтверждается масштабом рынков: объем всей молочной продукции в розничных ценах приближается к 3 трлн руб., тогда как емкость рынка всех альтернативных продуктов оценивается примерно в 10 млрд руб.»,— прокомментировал генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов.

Растет популярность безлактозной продукции.

«Причем на фоне интереса к подобным продуктам на полках растет доля не только безлактозного молока, но также кефира и сметаны»,— добавил генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий. Например, в сети магазинов «Ашан» продажи безлактозной ряженки увеличились в 6 раз (в штуках). Эксперты считают, что интерес к подобной продукции растет на фоне осознанного потребления и активного маркетинга со стороны как производителей, так и ритейла.

Цены упали — коровы пострадали

При этом Минсельхоз ставит перед отраслью амбициозные планы — увеличить производство молока до 39 млн тонн. Напомним, в прошлом году производители получили 34,3–34,5 млн тонн сырого молока. Самообеспеченность — 85,3%. При увеличении объемов производства до 39 млн тонн можно будет говорить о 90-процентной самообеспеченности. Однако, по мнению представителей фермерского сообщества и экспертов отрасли, при текущих проблемах в молочной сфере амбициозные планы Минсельхоза вряд ли удастся выполнить.

Главная проблема для производителей — снижение закупочных цен.

По данным «Союзмолока», закупочные цены на сырое молоко в июне составили в среднем 36,6 руб./кг, что на 13% ниже уровня июня 2025 года. В то же время операционная себестоимость производства молока за год выросла на 4,2%.

Основной причиной падения цен на сырье господин Синецкий называет снижение потребления молока и молочных продуктов в прошлом году и затоваривание рынка. «Рынок активно рос несколько лет, потом спрос остановился. Готовая продукция накопилась на складах. В итоге перерабатывающие предприятия стали меньше закупать сырье — и цена на него ушла за пределы зоны комфорта для производителей. Раньше такие ценовые перепады шли волнами, с постепенным восстановлением, но нынешнее падение закупочных цен продолжается уже длительное время»,— говорит директор Южного молочного союза.

Разгрузить склады и повысить прибыль могли бы поставки на внешние рынки. Но экспорт в первом полугодии был ограничен из-за курса рубля, конкуренции на международном рынке с другими странами-поставщиками и логистических проблем, которые препятствуют вывозу молочных продуктов с коротким сроком годности.

При этом в особо сложном положении сегодня оказались фермерские (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ). «Для крупных организаций, холдингов закупочные цены на молоко в любом случае выше, потому что переработчикам интересны большие объемы, которые единичные фермеры предоставить не могут. В итоге у них молоко скупают по более низким ценам. Так, в Республике Татарстан у ЛПХ молоко покупают по 18 руб. за килограмм, у КФХ — по 34 руб. В Чувашии, Оренбурге разброс цен от 22–35 руб. В Удмуртии — 29–34 руб. В среднем цены за полгода упали на 20% и выше»,— прокомментировала вице-президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Ольга Башмачникова.

В условиях потери рентабельности молочное поголовье в неорганизованном сельхозсекторе неуклонно сокращается.

За первое полугодие 2026 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года в целом по стране снижение составило 6%, при этом в Центральном федеральном округе — 16%, подсчитали в АККОР.

Всего же за пять лет (с 2020 по 2025 год) в хозяйствах всех категорий поголовье коров снизилось на 12%. «Это очень плохой признак состояния отрасли и опасный фактор для развития как фермерских хозяйств, так и села в целом. Последние десять лет до 2022 года молочное поголовье в КФХ стабильно росло. Заниматься молочным животноводством на ферме и держать одну-пять коров в личном подсобном хозяйстве было выгодно, даже если это не основной вид деятельности. Отсутствие административных нагрузок, нормальные закупочные цены и стабильный сбыт стимулировали рост поголовья коров в секторе малых форм хозяйствования»,— комментирует вице-президент АККОР.

В условиях снижения закупочных цен, отсутствия устойчивого спроса на живое молоко со стороны перерабатывающих заводов и существенной нагрузки, связанной с внедрением информационных цифровых систем, малые формы хозяйствования будут сокращать поголовье и в дальнейшем, прогнозирует госпожа Башмачникова. «Поэтому им важно объединяться в сельскохозяйственные кооперативы, заниматься самим переработкой (минуя молокоперерабатывающие заводы), налаживать стабильные каналы сбыта. Благодаря поддержке со стороны кооператива можно будет также снизить нагрузку от ведения ФГИС (федеральные государственные информационные системы отчетности.— “Ъ-Review”)»,— говорит эксперт.

Технологии в помощь

На сегодняшний день главным фактором развития молочной отрасли при имеющихся вызовах и экономических тенденциях эксперты называют восстановление и расширение внутреннего спроса.

Также необходимо развивать экспортное направление. «Приоритетными регионами для наращивания российских поставок молочной продукции остаются Северная Африка (Алжир — второй в мире рынок молочного импорта после Китая), страны Персидского залива и азиатские рынки»,— говорит глава «Союзмолока».

Третьим драйвером развития должно стать повышение технологической эффективности и развитие собственной генетической базы. «Поголовье коров в России продолжает сокращаться, прирост производства в первом полугодии составил лишь 0,6% и по итогам года может стремиться к нулю. В этих условиях ключевым резервом остается рост продуктивности, который можно достичь за счет внедрения современных технологий, автоматизации, развития селекции и генетики. Именно повышение эффективности, снижение затрат на единицу продукции и технологическое обновление позволят отрасли сохранять конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынке в условиях сокращения господдержки и роста фискальной и административной нагрузки»,— подытожил Артем Белов.

Юлия Житникова