Производство стали и проката росло в июле самыми быстрыми темпами с начала года

Темпы производства стали и готового проката в июле стали лучшими с начала года, прибавив 3,1% и 0,8% соответственно. Показатели росли в связи с оживлением внутреннего спроса, ростом цен и сокращением предложения в некоторых регионах. Но потенциал дальнейшего увеличения выплавки металла аналитики считают ограниченным из-за сложностей с экспортом из портов Черного моря и дорогих кредитов.

Суммарный объем производства стали в этом году можно ожидать на уровне 65–66 млн тонн. Это на 2–3,5% меньше, чем годом ранее (67,4 млн тонн, согласно данным «Чермет»).

Подробности — в материале «Домны нового уровня».