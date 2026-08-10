Домны нового уровня

Темпы производства стали и готового проката в июле стали лучшими с начала года, прибавив 3,1% и 0,8% соответственно. Показатели разогнали оживление внутреннего спроса, рост цен и сокращение предложения в части регионов. Но потенциал дальнейшего увеличения выплавки металла аналитики считают ограниченным из-за сложностей с экспортом из портов Черного моря и все еще дорогих кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Производство стали в России в июле 2026 года выросло на 3,1% год к году, до 5,6 млн тонн, согласно предварительным данным корпорации «Чермет». Выпуск проката увеличился на 0,8%, до 4,9 млн тонн. Темпы роста производства в годовом выражении стали максимальными в этом году. В июне выпуск стали и готового проката, по данным «Чермета», также вырос, но динамика была скромнее — на 0,3% и 0,2% год к году. Производство чугуна и стальных труб в июле осталось ниже прошлогоднего на 0,3% и 2%, составив 4 млн тонн и 0,9 млн тонн соответственно.

По итогам семи месяцев 2026 года выпуск всех основных видов продукции черной металлургии, которые отслеживает «Чермет», отстает от аналогичных показателей 2025 года.

Больше всего — на 20%, до 5,1 млн тонн,— сократилось производство стальных труб. Выпуск стали снизился на 5,4%, до 38 млн тонн, чугуна — на 5,3%, до 28,2 млн тонн, готового проката — на 4,2%, до 33,6 млн тонн.

Крупные производители металлургии отмечали восстановление спроса на сталь на внутреннем рынке по итогам первого полугодия. Так, в «Северстали» сообщали об оживлении в строительном секторе, поддерживаемом реализацией инфраструктурных проектов и госпрограммами. В условиях низких запасов у переработчиков и трейдеров это вызвало рост цен на горячекатаный прокат во втором квартале, указывали в компании.

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В ММК также заявляли об улучшении потребления в строительной отрасли и прогнозировали сохранение уверенного спроса на внутреннем рынке в третьем квартале. “Ъ” обратился за комментариями в «Северсталь», ММК и НЛМК.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев полагает, что даже с учетом роста производства говорить об уверенном тренде на разворот пока рано, хотя признаки стабилизации внутреннего рынка просматриваются. Локальный дефицит предложения на рынке РФ может и дальше поддерживать производство, но сдерживающими факторами останутся фундаментально недостаточный спрос и кризис на мировом рынке стали, считает аналитик.

В MMI обращают внимание, что сезонный спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке в этом году случился с запозданием — не в марте, а в конце мая.

В ближайшие месяцы аналитики ожидают сохранения сезонного спроса, что будет поддерживать объемы производства.

Но, добавляют в MMI, в последние недели экспортеры отмечают сложности в отгрузке продукции из портов Черного моря, потоки приходится переориентировать в другие порты, растет стоимость фрахта, что будет ограничивать выпуск.

По данным, которые приводили в BigMint, перевозка металлопродукции из Новороссийска в турецкий порт Мармара на последней неделе июля из-за рисков в Черном море подорожала до $30–35 за тонну, в более отдаленные порты — до $40–45 за тонну. Цены на стальную заготовку из России на турецком рынке в этих условиях выросли на $10–20, до $500–510 за тонну с учетом фрахта (см. “Ъ” от 4 августа).

Как отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов, с марта в России наблюдался достаточно сильный рост цен на сортовой прокат, включая арматуру, и с ростом активности в строительном комплексе в летние месяцы небольшие производители сортового проката, работающие на электродуговых печах (ЭДП), могли возобновить производство на фоне высоких цен.

Отсутствие положительной динамики по производству чугуна подтверждает роль ЭДП в увеличении выплавки стали в прошлом месяце, поясняет аналитик. По данным агентства «Русмет», с марта по 26 июля арматура на базисе FCA (продавец поставляет товар назначенному покупателем перевозчику) подорожала на 48,6%, до 74,8 тыс. руб. за тонну. За неделю 20–26 июля цена выросла на 1,36%.

Однако, говорит господин Красноженов, с учетом сохранения высоких ставок, ограничивающих деловую активность, дальнейший рост объемов производства металла выглядит ограниченным.

Суммарный объем производства стали в этом году можно ожидать на уровне 65–66 млн тонн, считает он. Это на 2–3,5% меньше, чем годом ранее (67,4 млн тонн, согласно данным «Чермета»).

Анатолий Костырев