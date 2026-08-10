Турецкого журналиста задержали за ложную информацию о футбольном трансфере

Генпрокуратура стамбульского района Бакыркей задержала журналиста Бурхана Джана Терзи за распространение недостоверной информации о переходе немецкого полузащитника Джамала Мусиалы из «Баварии» в «Галатасарай». Об этом сообщает портал Haberler.

В июле корреспондент сообщил, что 23-летний игрок может перейти в стамбульский клуб на правах аренды. В «Галатасарае» опровергли эту информацию, однако Бурхан Джан Терзи продолжил утверждать, что трансфер состоится.

Болельщики «Галатасарая» подали жалобу на журналиста за распространение ложной информации. После этого прокуратура начала расследование.

Джамал Мусиала выступает за «Баварию» с 2020 года. В составе команды он стал шестикратным чемпионом Германии и выиграл клубный чемпионат мира.

Арнольд Кабанов