Штрафы за неочищенные от снега крыши в Нижнем Новгороде могут увеличить в 10 раз

Штрафы для юрлиц за неочищенные от снега, наледи и сосулек крыши в Нижегородской области могут увеличить в десять раз — до 300–500 тыс. руб. Об этом говорится в проекте поправок к региональному КоАП, которые подготовили мэрия Нижнего Новгорода и областная Госжилинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Сейчас стоимость очистки крыш и территории домов от снега и его вывоз обходятся дороже уплаты штрафов, отмечается в пояснительной записке. Расходы на эти работы в среднем достигают 200 тыс. руб. в месяц. «В таком случае очевидна выгода правонарушителя, которому выгоднее заплатить административный штраф и не устранять выявленные нарушения», — отмечается в проекте документа, опубликованном для общественных обсуждений.

Авторы законопроекта полагают, что увеличение штрафов изменит экономическую модель поведения юрлиц, которым станет невыгодно нарушать правила. «Новые размеры штрафов не просто компенсируют уровень инфляции, а устанавливают принципиально новый уровень ответственности, соразмерный современным экономическим реалиям и рыночной стоимости работ по благоустройству», — говорится в пояснительной записке.

Одновременно власти предлагают увеличить штрафы за нарушения требований к уборке территории, благоустройству, а также невывезенный грунт, мусор и снег в пять раз — до 500 тыс. руб.

Владимир Зубарев