Штрафы за брошенные электросамокаты введут в Нижнем Новгороде

Мэрия Нижнего Новгорода и Госжилинспекция Нижегородской области разработали поправки к региональному КоАП, которые вводят штрафы за оставленные вне отведенных мест электросамокаты. Проект документа опубликован для общественных обсуждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Одновременно предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, а также детских и спортивных площадках средств. К ним будут относиться прицепы и средства индивидуальной мобильности.

Изменения планируется внести в ст. 3.8 КоАП Нижегородской области. Власти предложили штрафовать физлиц за нарушения на 4–5 тыс. руб., юрлиц — на 60–100 тыс. руб., а должностных лиц — на 10–20 тыс. руб. в зависимости от того, какая сумма наказания будет предусмотрена в итоге. За основу санкций были взяты аналогичные нормативные акты Свердловской области и Татарстана.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2026 году мэрия Нижнего Новгорода ужесточила требования к операторам кикшеринга. В соглашении между администрацией и операторами прописали возмещение затрат муниципалитета на содержание инфраструктуры для СИМ: с 2025 года в городе действуют специальные парковки для самокатов.

Владимир Зубарев