Слябы штормит

Ограниченное предложение стальной заготовки в портах Черного моря и удорожание перевозки привели к росту цен на эту продукцию в Турции на $10–20 за тонну за неделю. Металлурги, по данным аналитиков, сейчас сфокусированы на поставках на внутренний рынок. В Турции же конкуренция со стороны импортеров ужесточается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Цены на стальную заготовку из России на турецком рынке на последней неделе июля выросли на $10–20, до $500–510 за тонну с учетом фрахта (CFR), сказано в обзоре BigMint. В портах Черного моря стальные заготовки из РФ подорожали до $465–475 за тонну (FOB) против $470 за тонну неделей ранее в условиях сокращения предложения.

Как уточняют аналитики, на сентябрь для отгрузки были доступны только ограниченные объемы стальных полуфабрикатов, и более крупные партии вряд ли поступят в продажу до конца следующего месяца, так как российские металлурги сейчас сфокусированы на внутренний рынок. Как сообщал гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, темпы падения спроса на металлопродукцию в России замедлились к концу первой половины текущего года за счет инфраструктурных проектов и госпрограмм (см. “Ъ” от 21 июля). На ММК также отмечали восстановление активности потребителей на внутреннем рынке во втором квартале, прогнозируя сохранение уверенного спроса в июле—сентябре.

Помимо нехватки предложения стальных полуфабрикатов из России, росту цен в Турции способствовало увеличение ставок фрахта и страховых премий в связи с ростом напряженности в Черном море.

По оценкам BigMint, перевозка из Новороссийска в турецкий порт Мармара подорожала до $30–35 за тонну, а в более отдаленные порты — до $40–45 за тонну. В условиях ограниченной доступности заготовок из России и Ирана, согласно BigMint, турецкая сталелитейная компания Kardemir подняла цены на $10, до $520–530 за тонну с отгрузкой с заводов. Но, по данным аналитиков, рост цен на металлургическое сырье в Турции сдерживает слабый спрос на арматуру, в том числе с учетом сезонного летнего спада.

Турция — один из ключевых покупателей российских стальных полуфабрикатов, а РФ — крупнейший поставщик стальных заготовок в страну. По последним данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, по итогам января—мая поставки российских заготовок в Турцию выросли в 1,9 раза, до 606,5 тыс. тонн, что составляет 28% от всех закупок. Второе место занял Китай, нарастивший отгрузки стальных заготовок в Турцию в 2,5 раза, до 483,2 тыс. тонн. На третье место опустилась Малайзия, сократившая экспорт на 37,8%, до 320,4 тыс. тонн.

В GMK между тем отмечают, что конкуренция на турецком рынке стальных полуфабрикатов растет. Поставщики из Индии снизили цены на заготовки с поставкой в Турцию до $510 за тонну CFR, что ниже стоимости китайской продукции на этом же базисе ($515–520 за тонну).

Экспорт из Индии активизировался из-за снижения внутреннего спроса на металл в связи с сезоном дождей, указывает GMK. За январь—май Индия поставила в Турцию 50,7 тыс. тонн стальных заготовок, годом ранее экспорта из страны не было, согласно обзору SteelOrbis.

Старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев говорит, что в Турции спрос на металлургическое сырье остается неоднозначным. По его словам, ужесточение квот со стороны ЕС на импорт металла несет риски и для российских производителей и может негативно влиять на экспортные цены. С 1 июля ЕС сократил квоту на беспошлинной импорт стали на 47%, пошлина за превышение квот увеличена до 50%, передавал SteelOrbis. По оценкам Турецкой ассоциации экспортеров стали, новые меры могут привести к сокращению выручки от экспорта металла на $3 млрд в год.

Ситуация в Черном море отражается и на других рынках. Как отмечали в NEFT Research, турецкие импортеры угля сталкиваются с нехваткой предложения со стороны российских экспортеров, распродавших текущие объемы, и дефицит усугубляется логистическими рисками. По данным Центра ценовых индексов, к 26 июля число свободных сухогрузов в Черном море сократилось на 21% месяц к месяцу и на 28% год к году, до 97 судов (см. “Ъ” от 3 августа). По словам Ахмеда Алиева, ограничения могут вынудить металлургов перенаправить поставки в порты Балтики или Дальнего Востока, но оттуда фрахт до той же Турции будет дороже на $13–16 и на $30–40 соответственно, что окажет давление на экспортную маржу.

Анатолий Костырев