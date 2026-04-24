Сирия переписывает базовый принцип

Как узнал “Ъ”, Сирия планирует изменить работу российских военных объектов на своей территории. Переходная администрация президента Ахмеда аш-Шараа намерена превратить авиабазу в Хмеймиме, которая в настоящий момент контролируется Москвой, в тренировочный пункт, где будут проходить подготовку сирийские военные. Как заявил “Ъ” сирийский источник, знакомый с ситуацией, объект окончательно потеряет военные функции и перейдет под совместный контроль Москвы и Дамаска. При этом арабские издания не исключают, что российские инструкторы будут привлечены к подготовке сирийской армии, состоящей преимущественно из тех сил, с которыми Москва вела вооруженную борьбу в эпоху президентства Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Администрация сирийского президента Ахмеда аш-Шараа намерена превратить российскую авиабазу Хмеймим в тренировочный и гуманитарный пункт. Об этом “Ъ” рассказал сирийский источник, знакомый с ситуацией. «Объект перейдет под совместное управление России и Сирии, но будет выполнять только невоенные цели»,— сообщил собеседник “Ъ”. Он пояснил, что в сирийском руководстве хотели бы использовать возможности базы, расположенной в прибрежной провинции Латакия, для тренировки своих сил. Они состоят преимущественно из членов бывших радикальных формирований, которые испытывают недостаток общевойсковой выучки. Источник “Ъ” не прояснил, какая роль будет отведена российским военным.

Однако, как уточняют источники ливанской газеты «Аль-Модон» в Министерстве обороны Сирии, Дамаск хотел бы привлечь к тренировочным программам российских инструкторов.

Участие Москвы в обучении критически необходимо, потому что на вооружении сирийских войск находится преимущественно техника российского и советского производства, обращают внимание собеседники «Аль-Модон».

Небольшую долю арсеналов составляет турецкая продукция. Источники «Аль-Модон» предполагают, что российская помощь может ограничиться подготовкой сухопутных сил, об обучении сирийских пилотов и предоставлении им доступа к российским самолетам речь не идет.

В настоящий момент Россия контролирует в Арабской Республике авиабазу Хмеймим (провинция Латакия) и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Тартусе. В интервью каналу «Аль-Арабия», которое вышло 18 февраля 2026 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что переходное правительство Сирии заинтересовано в сохранении российского военного присутствия, считая его средством, которое «уравновешивает влияние других игроков». Однако он не исключил, что две российские базы полностью изменят свое назначение. «Это уже не сугубо военные функции, как было до декабря 2025 года, но вполне пригодные объекты для перепрофилирования в гуманитарные хабы»,— рассудил господин Лавров.

Подготовкой сирийских военных сейчас занимается преимущественно Турция. 31 октября 2025 года Анкара приступила к тренировочным программам по условиям оборонного соглашения с Дамаском. Предполагалось, что в подготовке сирийских военных примут участие и США, с которыми господин аш-Шараа 10 ноября 2025 года заключил соглашение о сотрудничестве в рамках коалиции по борьбе с «Исламским государством» (признано в РФ террористическим и запрещено). Однако Пентагон притормозил идею с обучением сирийцев после того, как 13 декабря 2025 года завербованный джихадистами сотрудник МВД Сирии убил в Пальмире двух американских военных и гражданского переводчика.

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, после краха режима Башара Асада статус российских баз де-факто изменился.

«Прежние операции сдерживания, которые все эти годы осуществляло российское Минобороны в Восточном Средиземноморье, сокращая площадь позиционных районов 6-го флота ВМС США, стали невозможными,— отметил эксперт.— Оба российских военных объекта находятся под огневым контролем с господствующих высот и уязвимы для диверсий даже с применением огнестрельного вооружения».

Собеседник “Ъ” напомнил, что еще в январе 2025 года в Россию и Ливию были выведены все находившиеся в Сирии системы вооружений, включая системы ПВО С-300 и С-400 и ракетные комплексы «Бастион», поэтому сейчас две базы сложно использовать даже для краткосрочного базирования стратегической авиации. «Корабли в Тартусе уязвимы с моря,— продолжил господин Мардасов.— В новых условиях этот ПМТО почти не используется Главным командованием ВМФ. Это связано не только с угрозами в сфере безопасности и необходимостью сопровождать сухогрузы, но и с запретом Турции на проход военных кораблей через черноморские проливы».

Ситуация с авиабазой Хмеймим схожа с положением Тартуса, кроме одного аспекта, пояснил собеседник “Ъ”. «Дамаск до сих пор позволяет российским военным использовать Хмеймим в качестве аэродрома подскока для переброски грузов в Африку, поскольку при прямых авиарейсах их тоннаж ограничен,— отметил господин Мардасов.— Но наш уход с Хмеймима не исключен: сирийцы в таком случае могли бы заявить, что добились вывода россиян с побережья и закрыли главу истории, в которой с этой авиабазы ВКС РФ с 2015 года бомбили оппозицию в Идлибе (провинции, считавшейся оплотом сторонников Ахмеда аш-Шараа.— “Ъ”)».

При этом на деле Дамаск оставил бы возможность российским военным выступать в качестве инструкторов и использовать взлетно-посадочную полосу для логистических операций в Африке, заключил эксперт.

Нил Кербелов