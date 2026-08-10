В Екатеринбурге с 10 по 14 августа пройдет кинофестиваль «Сталкер»

Международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» пройдет с 10 по 14 августа в Доме кино в Екатеринбурге. На нем покажут фильмы-призеры конкурса кинофестиваля «Сталкер», который состоялся в декабре прошлого года в Москве, рассказал на пресс-конференции директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом кино

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Дом кино

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В программе кинофестиваля 15 фильмов отечественных режиссеров. В Большом зале покажут художественные фильмы: «Охотник» Заура Цогоева, «Северная станция» Сергея Овечко, «Соавторы» Филиппа Ларса, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова и «Догги» Вячеслава Росса. В Малом зале — документальные фильмы, среди которых «Без границ» Анастасии Сорокиной, «Чувственный контакт» Юлии Киселевой и «Лексо» Олеси Фокиной.

«Миссия фестиваля очень проста: популярным языком рассказать людям, что такое права человека. Часто кинематограф помогает ответить на те вопросы, которые волнуют наших зрителей. В программе фильмов, которую мы привезли, представлен весь спектр прав человека. У зрителей будет возможность бесплатно посмотреть фильм и задать вопросы режиссеру в рамках дискуссии после показа фильма»,— пояснил Игорь Степанов.

Фестиваль «Сталкер» ежегодно проходит в Москве с 1995 года. Он традиционно открывается 10 декабря в День принятия ООН «Всеобщей декларации прав человека». В прошлом году фестиваль посетило более 7 тыс. человек. Ежегодно более 100 тыс. зрителей России принимают участие в бесплатных просмотрах и обсуждениях фильмов кинофестиваля.

Эмма Ханнанова