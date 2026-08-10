В Севастополе сняли ограничения на работу общепита

Власти Севастополя смягчили ограничения на работу предприятий общественного питания. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, сделать это попросили работники местной торговли и общепита.

«По моему поручению оперативно внесли изменения… Ограничение по работе кафе и ресторанов до 23:00 снимаем. Но рассчитываем на то, что владельцы заведений позаботятся о развозе своих сотрудников домой после смены в условиях, когда общественный транспорт поздно не ходит»,— отметил господин Развожаев.

Торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты, добавил губернатор, теперь будут работать на час дольше — с 07:00 до 21:00 (ранее работали до 20:00). Он также сообщил, что после поступления федеральной субсидии предприятиям туристической отрасли власти города начнут прием заявок на выплаты из расчета трех МРОТ на каждого сотрудника.

Власти Севастополя отменили массовые уличные мероприятия и сократили время работы общепита 22 июня из-за топливного и энергетического кризиса, спровоцированного постоянными атаками Вооруженных сил Украины.

Ранее местных предпринимателей освободили до конца 2026 года от уплаты за размещение сезонных летних кафе и ресторанов.

Александр Дремлюгин, Симферополь