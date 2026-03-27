Кафе и рестораны Севастополя освободили от арендной платы

Севастопольских предпринимателей освободили до конца 2026 года от уплаты за размещение сезонных летних кафе и ресторанов. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города-героя. По словам чиновников, решение было принято в качестве поддержки малого и среднего бизнеса.

«Мера разработана по поручению губернатора Михаила Развожаева и направлена на помощь компаниям, работающим в непростых экономических условиях»,— отмечается в пояснительной записке к соответствующему нормативному акту. Планируется, что сэкономленные средства местные владельцы кафе и ресторанов направят на развитие бизнеса и улучшение сервиса.

В конце 2024 года власти Севастополя приняли решение сохранить для предпринимателей льготную ставку на упрощенную систему налогообложения: доходы — 4% и доходы минус расходы — 10%. В 2025 году предпринимателей освободили от платы за размещение летних кафе.

Александр Дремлюгин, Симферополь