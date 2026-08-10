Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении толпой подростка в Нижнем Тагиле

Председателю СКР Александру Бастрыкину предоставят доклад о нападении группы молодых людей на несовершеннолетнего в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«В средствах массовой информации сообщалось о нападении группы молодых людей на несовершеннолетнего во дворе одного из домов в городе Нижнем Тагиле. Отмечается, что подростку причинены телесные повреждения, он обратился за медицинской помощью»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным сообщества «Инцидент Нижний Тагил», 8 августа во дворе дома № 21 по улице Первомайской пятеро молодых людей в возрасте 18-20 лет напали на подростка. Сообщается, что ему нанесли удары бутылкой по голове и кастетом в лицо.

В СКР возбудили дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В настоящее время принимаются меры к установлению и розыску всех участников конфликта. Доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации главе ведомства предоставит руководитель свердловского управления СКР Богдан Францишко.

Полина Бабинцева