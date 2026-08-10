Исковое значение

Как стало известно «Ъ», семья осужденного за взятки экс-главы управления Росприроднадзора Олега Кручинина оспаривает в суде регистрацию единственного жилья, из которого их пытается выселить Росимущество. Квартиру в центре Нижнего Новгорода суд конфисковал в счет уплаты штрафа по уголовному делу бывшего чиновника, арестованную недвижимость невозможно было переоформить в госсобственность, полагает истица. Прокуратура через суд отменила арест, однако апелляционная жалоба семьи еще не рассмотрена, и ограничение продолжает действовать. Бывшая супруга Олега Кручинина оспаривает не только регистрацию права собственности, но и запись о ней в Едином государственном реестре недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Семья экс-главы нижегородского и самарского управлений Росприроднадзора Олега Кручинина подала иск о признании незаконной процедуры регистрации квартиры на улице Сергиевской — единственного жилья, из которого экс-супругу чиновника Веронику Кручинину с двумя детьми пытаются выселить. Как писал «Ъ», в июле представители Росимущества потребовали выдворить семью из конфискованной по антикоррупционному иску прокурора об обращении имущества Олега Кручинина и его родственников недвижимости в центре Нижнего Новгорода. Бывшему главе теруправлений надзорного ведомства в 2024 году назначили 13 лет строгого режима и 230 млн руб. штрафа за 11 млн руб. взятки от директора лабораторного центра Росприроднадзора Андрея Чернышева за продвижение в карьере, а также от природопользователей. В числе имущества Олега Кручинина суд изъял в доход государства его 123-метровую жилплощадь.

В иске о выселении Вероники Кручининой с двумя детьми представители Росимущества отметили, что обременение в виде запрета регистрации недвижимости было зарегистрировано в декабре 2025 года, а к 30 марта 2026 года квартира находилась в собственности РФ. Однако Вероника Кручинина решила оспорить саму процедуру регистрации как незаконную. В своем исковом заявлении, с которым ознакомился «Ъ», госпожа Кручинина настаивает, что квартира была арестована еще в декабре 2021 года решением Московского райсуда, а в марте 2024 года Нижегородский областной суд утвердил обременение для исполнения наказания Олегу Кручинину в виде штрафа. Также об этом сообщила прокуратура Нижегородской области в своем ходатайстве о снятии ареста, поданном в Нижегородский райсуд в марте 2026 года. «Тем самым государственный орган, инициировавший снятие ареста, фактически подтвердил невозможность государственной регистрации права собственности РФ до отмены указанной меры процессуального принуждения», — отмечается в иске Вероники Кручининой к Росимуществу и Роскадастру. 10 августа состоялось предварительное заседание по иску.

Решение о снятии ареста с квартиры истица также обжаловала, апелляция рассмотрит ее заявление в конце августа. Таким образом арест недвижимости продолжает действовать, и регистрационные действия с ней невозможны, полагает истица. В этой ситуации законность государственной регистрации права собственности РФ на квартиру должна стать предметом судебной проверки, так как после переоформления недвижимости Росимущество потребовало через суд выселить жильцов. «Таким образом, именно регистрация права собственности РФ повлекла нарушение жилищных прав моей семьи», — заявила истица.

А в Ленинском райсуде Нижнего Новгорода семья оспаривает действия приставов, передавших жилье для регистрации в госсобственность. По иску Вероники Кручининой исполнительные действия с недвижимостью были приостановлены, она просит суд признать незаконной не только регистрацию права собственности РФ, но и недействительной запись в ЕГРН. Она настаивает, что снять арест по уголовному делу для гражданского судопроизводства невозможно. Суд продолжит рассматривать иск на этой неделе.

Владимир Зубарев