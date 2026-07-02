Выселенная бесконечна

Как стало известно «Ъ», Росимущество через суд пытается выселить из квартиры Веронику Кручинину — бывшую жену осужденного за взятки экс-главы управления Росприроднадзора Олега Кручинина, а также их троих детей. Квартиру в центре Нижнего Новгорода суд конфисковал вместе с другим имуществом супругов. Защита госпожи Кручининой указывает, что для нее и детей это жилье — единственное, и выселять несовершеннолетних оттуда незаконно: им должны предоставить помещение в пользование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управление Росимущества по Нижегородской области подало иск о выселении из квартиры на улице Сергиевской в центре Нижнего Новгорода бывшей супруги экс-главы нижегородского и самарского управлений Росприроднадзора Олега Кручинина Вероники с тремя детьми. Причем двое детей — несовершеннолетние, а один имеет инвалидность и не может самостоятельно передвигаться. Эту квартиру суд конфисковал в 2025 году по антикоррупционному иску прокурора об обращении в доход государства имущества Олега Кручинина, его матери и жены.

В 2024 году бывшего сотрудника МВД и руководителя теруправлений Росприроднадзора приговорили к 13 годам колонии строго режима со штрафом в 230 млн руб. за получение свыше 11 млн руб. взяток от природопользователей, а также от директора лабораторного центра Росприроднадзора ЦЛАТИ Андрея Чернышева за содействие в назначении его на должность. Олег Кручинин не признал вину, однако обжаловать приговор ему не удалось. По итогам имущественных тяжб суды оставили ему машину «Нива» и половину дома в деревне, а 123-метровую квартиру на Сергиевской, Cadillac Escalade, Chevrolet Camaro, дом с участком в Большом Суходоле и 16 млн руб. выручки от продажи квартиры на улице Бориса Панина и двух Mercedes-Benz обратили в казну.

Именно на решение суда об изъятии квартиры на Сергиевской управление Росимущества сослалось в иске о выселении Вероники Кручининой. Из иска, с которым ознакомился «Ъ», следует, что экс-супруга осужденного бывшего чиновника формально числилась правообладателем в квартире. При этом в декабре 2025 года на недвижимость было зарегистрировано обременение в виде запрета ее регистрации. К 30 марта 2026 года квартира в центре Нижнего Новгорода была в собственности РФ. Тем не менее, госпожа Кручинина продолжила жить в ней, и решение суда о конфискации не было исполнено, говорится в заявлении Росимущества.

В мае 2026 года сотрудники ведомства приезжали в дом на Сергиевской и опросили вахтера о жильцах. Он подтвердил, что квартира обитаема, но затруднился назвать фамилии проживающих. В саму квартиру представители Росимущества попасть не смогли. Однако выяснили, что в ней живет Вероника Кручинина вместе с детьми и ранее она оспаривала действия пристава-исполнителя. В итоге управление попросило суд обязать ответчицу освободить квартиру в течение пяти дней после того, как решение суда вступит в силу. Если Вероника Кручинина откажется, она должна платить Росимуществу 1 тыс. руб. неустойки за каждый день проживания в квартире, полагают в ведомстве.

Адвокат Михаил Гаранин сообщил «Ъ», что Росимущество требует выселить Веронику Кручинину с детьми из единственного жилья. При этом иск подан к доверительнице по адресу давно проданной квартиры на улице Бориса Панина, в которой она не зарегистрирована. Решение об изъятии квартиры на Сергиевской оспаривается в Верховном суде, однако вступило в законную силу, добавил господин Гаранин. При этом денег и имущества у Вероники Кручининой нет, и защитник работает pro bono.

Требования о выселении доверительницы с тремя детьми, которые прописаны в спорной квартире, адвокат назвал абстрактными и необоснованными. Вскоре после приговора Олегу Кручинину супруги развелись, в коррупционных схемах Вероника Кручинина не участвовала, и неясно, почему иск подан к ней без заявления об аннулировании прописки. «Получается, если бы они развелись до приговора и поделили имущество, этого спора не было бы. Сейчас ее пытаются сделать бездомной», — заявил Михаил Гаранин. Он добавил, что закон не допускает выселение несовершеннолетних «в никуда» и позволяет сохранить за ними право пользования жилым помещением до достижения 18-летнего возраста. «А выселить мать без детей нельзя», — подытожил защитник. Предварительное рассмотрение иска Росимущества начнется в конце июля.

Роман Рыскаль