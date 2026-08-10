Турция поставит Украине крупную партию устаревшего американского оружия

Госдеп США уведомил Конгресс о намерении Турции поставить Украине крупную партию оружия американского производства, включая пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS и баллистические ракеты ATACMS, которые снимают с вооружения турецкой армии. Планируемая продажа дальнобойных ракет Киеву свидетельствует о готовности Анкары снять свои прежние ограничения на военные поставки Украине. Решение турецкой стороны было принято, несмотря на украинские удары по турецким торговым судам в Черном море и призывы турецких политиков и бизнеса пересмотреть отношения с Киевом.

Решение Вашингтона даст Анкаре карт-бланш на «безвозвратную передачу правительству Украины» 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня РСЗО M270 MLRS, 2524 неуправляемых ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM), 47 тыс. артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм, а также 70 баллистических ракет M39 ATACMS.

Подробности к в материале «Турция спишет ракеты на Украину».