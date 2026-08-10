Сделку «Самолета» и структуры Fonte Capital оценили в 4,2 млрд рублей

Частная инвесткомпания Fonte Inceptia Alpha Fund, структура казахстанской Fonte Capital, приобрела 18% обыкновенных голосующих акций российского девелопера «Самолет». Сумма сделки не раскрывается. Капитализации компании на Мосбирже днем 10 августа составляла 23,4 млрд руб.. Исходя из этого, стоимость 18% акций составляла 4,2 млрд руб., сообщает «Ъ».

Fonte Inceptia Alpha Fund приобрела 18% акций «Самолета» у фонда «Горизонт». Бенефициарами фонда выступают наследники сооснователя группы Михаила Кенина, погибшего в 2025 году. У «Горизонта» было 29,12% акций. В июне фонд снизил долю участия в «Самолете» до 19,68%. После сегодняшней сделки портфель фонда снизился до 1,68%.

Наследники Михаила Кенина, скорее всего, хотят диверсифицировать активы, выйти из бизнеса, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Он также не исключает, что желание продать крупный пакет акций мотивировано финансовыми трудностями «Самолета».

Подробнее — в материале «Ъ» «Девелопер высаживает наследников».