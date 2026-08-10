Аэропорт Перми остановил работу второй раз за день

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В Пермском крае 6 января 2026 года также вводился режим «Беспилотная опасность», что привело к временному закрытию аэропорта Большое Савино на приём и выпуск воздушных судов. Тогда с 13:30 местного времени планировались к вылету 11 регулярных рейсов, а 12 рейсов ожидались к приёму с 15:50.

Ранее, 4 июля 2025 года, аэропорт Перми также приостанавливал работу из-за введения режима беспилотной опасности в регионе. При этом сведений о сбитых беспилотниках на территории Пермского края не поступало.

В 2023 году, 22 сентября, самолёт Boeing 737 авиакомпании AnadoluJet, выполнявший рейс из Антальи в Пермь, выкатился примерно на 50 метров за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Большое Савино, что также привело к двухчасовому закрытию аэропорта.