В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП

Аэропорт Большое Савино вновь закрыт для приема и выпуска воздушных судов. «Сегодня в 15 часов 48 минут самолет государственной авиации выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщает пресс-служба международного аэропорта Пермь. Большое Савино уже закрывалось сегодня с 10 часов 58 минут из-за беспилотной опасности. Также над Пермью вводился режим «Ковер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Отметим, что согласно Воздушному кодексу РФ к государственной авиации относится авиация, используемая органами федеральной исполнительной власти, в том числе и военная.