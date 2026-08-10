В Инсбруке восстановили семичасовую оперу XVII века

Инсбрукский фестиваль «Недели старинной музыки» отмечает 50-летие. В честь юбилея фестиваль затеял максимально амбициозный проект: поставить «Золотое яблоко» Антонио Чести.

«Золотое яблоко» — самая знаменитая, но и самая неподъемная опера своего времени: 7 часов музыки, 2 вечера, 47 персонажей, сложнейшая фабула, где мифологическая предыстория Троянской войны переплетена с актуальной европейской политикой 1660-х. Оперу впервые исполнили в Вене в июле 1668 года по случаю 17-летия Маргариты-Терезы, которая годом ранее вышла замуж за императора Священной Римской империи Леопольда I.

За постановку в Инсбруке взялся итальянский режиссер Фабио Череза. Он и его команда (декорации — Николаус Веберн, костюмы — Джузеппе Палелла) создали развлекательное техничное представление, построенное на столкновении двух миров. Дирижер Оттавио Дантоне поставил оперу со своим ансамблем Accademia Bizantina и реконструировал утраченные третий и пятый акты.

Подробнее — в материале «Яблочный спазм».