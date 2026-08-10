Яблочный спазм

Инсбрукский фестиваль «Недели старинной музыки» (Festwochen der Alten Musik), один из главных мировых форумов соответствующего профиля, отмечает 50-летие. В честь юбилея фестиваль затеял максимально амбициозный проект: поставить «Золотое яблоко» (Il Pomo d’oro) Антонио Чести, самую знаменитую, но и самую неподъемную оперу своего времени: 7 часов музыки, 2 вечера, 47 персонажей, сложнейшая фабула, где мифологическая предыстория Троянской войны переплетена с актуальной европейской политикой 1660-х. Размах беспрецедентной затеи оценил Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Опера переплетает амбиции нарядных богов (в центре — сопрано Шира Пачорник в роли Паллады) и обыкновенных людей Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Следующая фотография 1 / 3 Опера переплетает амбиции нарядных богов (в центре — сопрано Шира Пачорник в роли Паллады) и обыкновенных людей Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler

Помните инфанту Веласкеса? Именно она, юная испанская принцесса Маргарита-Тереза, в 1666 году вышла замуж за императора Священной Римской империи Леопольда I. Это был типичный габсбургский брак: невеста приходилась жениху одновременно двоюродной сестрой и племянницей. Но еще это была многомесячная вереница празднеств и зрелищ, призванных заткнуть за пояс остальные дворы континента и заявить о том, что только Габсбурги достойны претендовать на господство в Европе.

Главное зрелище — «Золотое яблоко», пятиактная опера с прологом — даже припозднилось. Ее впервые исполнили в Вене только в июле 1668-го, теперь уже по случаю 17-летия Маргариты-Терезы. Императрица-подросток к тому времени успела подарить своему, как она выражалась в домашней обстановке, «любимому дядюшке» сына, и это тоже обыграно в опере. Но маленький эрцгерцог умер через несколько месяцев. Через пять лет в склепе венской Капуцинеркирхе упокоилась и сама Маргарита-Тереза. Но «Золотое яблоко» вошло в историю: ни один обстоятельный рассказ о развитии оперного жанра в первый век его существования не обходится без упоминания об опере Чести, и вы, если хотя бы поверхностно интересовались старинным театром, наверняка видели гравюры с декорациями к ней.

Другое дело, что сегодня режиссера на этот барочный марафон еще пойди отыщи. А постановка в любом случае недешевая — можно поручить одному певцу по 2–3 из 47 заявленных в партитуре ролей, и фестиваль так и сделал, но все равно количество солистов переваливает за два десятка, и среди них есть законно признанные звезды старинного репертуара (например, контратенор Филиппо Минечча, который поет и Гименея, и Аполлона, и афинского военачальника Адраста; или контральто Маргерита Мария Сала — у нее партии Меркурия и царицы Алкесты плюс маленькая роль аллегории Италии).

В итоге за «Яблоко» отважно взялся довольно дюжинный итальянский постановщик Фабио Череза. Он и его команда (декорации — Николаус Веберн, костюмы — Джузеппе Палелла) создали развлекательное техничное представление, построенное на столкновении двух миров.

Один — кэмповое царство богов-олимпийцев (блестки, хитоны, парики), потрясенное соперничеством Юноны, Венеры и Паллады из-за рокового золотого яблока с надписью «Прекраснейшей». Другой — вполне современная жизнь земных персонажей. Вроде люксовых апартаментов Париса (баритон Марио Борджони, самое удачное украшение вокального состава), которого Венера поманила любовью Елены Прекрасной и тем соблазнила присудить яблоко ей, и неудачливой парисовой невесты Эноны (контральто Матильда Ортшайдт). Попутно публику тешат мимолетными ссылками на совсем не барочные реалии, выводя, например, повелителя ветров Эола подозрительно похожим на президента Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Следующая фотография 1 / 5 Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler Фото: Birgit Gufler

В финале «Золотого яблока» Юпитер величественно прекращает безобразия, присудив злополучное яблоко «прекраснейшей героине», то есть все той же Маргарите-Терезе. Сюрприз состоит в том, что легендарная опера оказалась куда сложнее и интереснее, чем можно предположить по этому льстивому жесту. При всей своей пышности она именно что при рождении была злой, сатирической и насмешливой.

Боги здесь — чванные ничтожества, люди — говорливые пешки.

На поверку основным нервом «Яблока» становятся клоунада необъятной кормилицы Филавры (тенор Альберто Аллегрецца) и циничные комментарии шута богов Мома (бас Рокко Каваллюцци). Так что затея дирижера Оттавио Дантоне, затеявшего постановку оперы со своим ансамблем Accademia Bizantina и реконструировавшего утраченные третий и пятый акты оперы,— все-таки нечто гораздо большее, чем научное дерзание. В сочетании с поразительно богатым и изысканным для 1660-х оркестровым звуком эта инициатива лишний раз напоминает о том, что оперный жанр жил и живет не одной только академической благонравностью.