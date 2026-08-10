МИД Ирана: Киев не смог убедить Тегеран, что удар по судну был случайным

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не убедился в непреднамеренности удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну в Каспийском море. Инцидент произошел 25 июля, погиб один член экипажа, еще один — получил ранения.

«Мы очень четко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это было непреднамеренно»,— сказал господин Багаи на брифинге. Дипломат добавил, что Иран настаивает на компенсации причиненного Украиной ущерба.

На прошлой неделе иранская сторона подтвердила отказ от ответного удара по Украине. Главе украинского МИДа Андрею Сибиге удалось убедить иранского коллегу Аббаса Аракчи, что удар был случайным, писала The New York Times со ссылкой на источники.