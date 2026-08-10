МИД Ирана: Киев не смог убедить Тегеран, что удар по судну был случайным
МИД Ирана: Киев не смог убедить Тегеран в непреднамеренности удара по судну
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран не убедился в непреднамеренности удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по иранскому торговому судну в Каспийском море. Инцидент произошел 25 июля, погиб один член экипажа, еще один — получил ранения.
«Мы очень четко изложили свою позицию. Нас не убедило заявление украинской стороны, что это было непреднамеренно»,— сказал господин Багаи на брифинге. Дипломат добавил, что Иран настаивает на компенсации причиненного Украиной ущерба.
На прошлой неделе иранская сторона подтвердила отказ от ответного удара по Украине. Главе украинского МИДа Андрею Сибиге удалось убедить иранского коллегу Аббаса Аракчи, что удар был случайным, писала The New York Times со ссылкой на источники.
В начале августа 2026 года иранский МИД заявил, что получил доказательства преднамеренности удара ВСУ по иранскому торговому судну в Каспийском море 25 июля. За несколько дней до этого, 29 июля, МИД Ирана сообщал, что глава украинского МИД Андрей Сибига заверил иранского коллегу Аббаса Аракчи в непреднамеренности удара по сухогрузу.
Согласно информации The New York Times, Иран изначально рассматривал возможность нанесения ответного удара по морскому порту на Украине после атаки 25 июля. Тегеран намеревался запустить баллистическую ракету малой мощности по одному из украинских портов на Черном море как «символический ответ», не стремясь причинить большой ущерб. При этом 26 июля Аббас Аракчи заявлял, что Украина атаковала судно «по указке Израиля», чтобы «втянуть Европу в свою войну», и пообещал, что атака «не может остаться без ответа» со стороны Ирана.
Украинское торговое судно Ana было атаковано 25 июля в российских территориальных водах в Каспийском море, когда следовало из Астрахани в иранский порт Бендер-Энзели. В тот же день МИД Ирана выразил протест временному поверенному Украины, а также обратился к Евросоюзу и ООН с призывом отреагировать на инцидент и привлечь виновных к ответственности.