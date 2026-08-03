В Иране подтвердили отказ от ударов по Украине
Иран готовился нанести удары по трем целям на Украине, но «после извинений» Киева отказался от этих планов. Об этом заявил советник иранского верховного лидера Мохсен Резаи, передает Tasnim. При этом, по его словам, украинской стороне придется ответить за удар по судну Ирана в Каспийском море.
Главе украинского МИДа Андрею Сибиге удалось убедить иранского коллегу Аббаса Аракчи, что удар был непреднамеренным. Переговоры помогли снизить градус напряжения между сторонами, писала The New York Times со ссылкой на источники. По данным газеты, среди возможных целей Иран рассматривал украинский порт в Черном море.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Иран и Украина разошлись по-хорошему».
Иранские власти ранее неоднократно заявляли, что не стремятся к эскалации конфликта на Украине и не будут помогать ни одной из сторон, а также призывали Запад к политическому решению кризиса. При этом МИД Ирана выражал протест против «антииранской позиции» Украины и обвинял Киев в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего погиб человек. В ответ на это иранский МИД пообещал «зеркальные меры».
Иранские официальные лица также указывали на то, что «украинский кризис коренится в провокациях НАТО». В сентябре 2023 года президент Ирана выступал против конфликта на Украине и предлагал посредничество Тегерана в его разрешении. Иран также прикладывал усилия к прекращению конфликта на Украине и надеялся, что западные страны обратят внимание на политическое решение кризиса.