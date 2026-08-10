Структура Fonte Capital из Казахстана купила 18% акций «Самолета»

Группа «Самолет» объявила о завершении сделки по продаже 18% обыкновенных голосующих акций фонда «Горизонт» частной инвестиционной компании Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited (структура Fonte Capital из Казахстана), указано на сайте застройщика.

«Сделка получила все необходимые одобрения регулирующих органов. Переход прав на пакет акций официально зарегистрирован в реестре акционеров компании»,— следует из пресс-релиза. Таким образом, Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited вошла в состав акционеров «Самолета».

По словам, гендиректора группы Анны Акиньшиной, «международный опыт и компетенции» Fonte Capital Ltd внесут большой вклад в достижение поставленных перед компанией целей. Акции «Самолета» на новостях о изменении состава акционеров на торгах росли на 8,73% — до 403,4 руб. на бумагу.

Подробнее о сделке — в материале «Ъ» «Девелопер высаживает наследников».