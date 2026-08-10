ОБСЕ: новая конституция Казахстана составлялась без широкого обсуждения

Изменение Конституции Казахстана проходило в ускоренном порядке без широкого общественного обсуждения, говорится в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Миссия считает, что в новой версии основного закона также допущены размытые и широкие формулировки.

«Конституционные законы и поправки были подготовлены в ускоренном порядке при ограниченной или полностью отсутствующей прозрачности и без широкого общественного обсуждения. Парламент рассмотрел объемный пакет ключевых конституционных законов и поправок к ним в течение двух недель»,— следует из отчета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2025 года предложил провести парламентскую реформу и сформировать однопалатный парламент вместо двухпалатного. При этом он отмечал, что спешка в этом вопросе «неуместна» и предлагал отвести на обсуждение не менее года. Однако вскоре выяснилось, что поправки предлагается внести и в другие пункты, из-за чего власти предложили принять новый текст конституции. Первый проект документа опубликовали в конце января 2026 года, а референдум прошел в марте. Новая конституция, принятие которой поддержали 87,15% граждан, в частности, позволяет Касым-Жомарту Токаеву переизбраться на очередной срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Казахстана решил править долго».

Лусине Баласян