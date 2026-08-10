ОБСЕ: новая конституция Казахстана составлялась без широкого обсуждения
Изменение Конституции Казахстана проходило в ускоренном порядке без широкого общественного обсуждения, говорится в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Миссия считает, что в новой версии основного закона также допущены размытые и широкие формулировки.
«Конституционные законы и поправки были подготовлены в ускоренном порядке при ограниченной или полностью отсутствующей прозрачности и без широкого общественного обсуждения. Парламент рассмотрел объемный пакет ключевых конституционных законов и поправок к ним в течение двух недель»,— следует из отчета.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сентябре 2025 года предложил провести парламентскую реформу и сформировать однопалатный парламент вместо двухпалатного. При этом он отмечал, что спешка в этом вопросе «неуместна» и предлагал отвести на обсуждение не менее года. Однако вскоре выяснилось, что поправки предлагается внести и в другие пункты, из-за чего власти предложили принять новый текст конституции. Первый проект документа опубликовали в конце января 2026 года, а референдум прошел в марте. Новая конституция, принятие которой поддержали 87,15% граждан, в частности, позволяет Касым-Жомарту Токаеву переизбраться на очередной срок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Казахстана решил править долго».
В марте 2019 года, после отставки Нурсултана Назарбаева, Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента, и первое время он публично подчеркивал авторитет своего предшественника, предложив переименовать столицу Астану в Нур-Султан. Однако в январе 2022 года произошли протесты с экономическими и политическими требованиями, включая отстранение Назарбаева от власти, что привело к фактическому демонтажу прежней политической системы Казахстана.
После этих событий Касым-Жомарт Токаев инициировал конституционные поправки, включая продление президентского срока с пяти до семи лет без возможности переизбрания, и называл это «прорывом в развитии демократии». В сентябре 2025 года он предложил провести парламентскую реформу с формированием однопалатного парламента вместо двухпалатного, подчеркивая, что спешка в этом вопросе «неуместна» и предлагая отвести на обсуждение не менее года.
Однако к январю 2026 года стало ясно, что масштаб изменений требует новой конституции, и 31 января был опубликован первый проект документа, который затронул более 84% основного закона страны, а не только парламентскую реформу.
В итоге, 1 июля 2026 года новая Конституция вступила в силу, и Конституционный суд Казахстана 7 июля разъяснил, что прежние президентские сроки Касым-Жомарта Токаева обнуляются, что позволяет ему баллотироваться на следующих выборах 2029 года.