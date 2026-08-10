Водопровод к поселку «Семейный» в Курске построит саратовская фирма за 100 млн

Подряд на строительство водопровода к земельным участкам многодетных семей в поселке «Семейный» в Курске получило ООО «Саратовтехмонтаж» — за 100,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — облбюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Компания снизила начальную цену торгов на 10 млн руб. — со 110,2 млн руб. Саратовский подрядчик был единственным участником аукциона. Контракт подписан.

Подрядчику предстоит выполнить работы до 31 октября 2027 года. «Саратовтехмонтаж» необходимо вырубить лес и расчистить площадь от кустарника, проложить водопровод, а также благоустроить и озеленить территорию.

Согласно порталу госзакупок, весной контракт на строительство водопровода в «Семейном» получило брянское ООО «Трубопроводстрой-инжиниринг» за 89,5 млн руб. В начале мая управление капитального строительства Курска в одностороннем порядке расторгло контракт, так как подрядчик нарушил его условия.

Компания должна была не позднее чем через 15 дней после получения подряда передать заказчику подробный график работ и разработать их проект, однако этого сделано не было. На 29 июня работы на объекте не велись, а работники и техника отсутствовали.

По данным Rusprofile, ООО «Саратовтехмонтаж» зарегистрировано в Саратове в 1998 году. Основной вид деятельности — производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Валерий Самойлов. В 2025 году выручка общества составила 194 млн руб., чистая прибыль — 7,2 млн руб. Директор — Илья Чернозубов.

В середине июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что торги на постройку сетей водоснабжения в Железногорске остановили из-за жалобы местного ООО «Центрэнергосистем» на действия конкурсной комиссии. Позднее ФАС признал жалобу обоснованной.

Егор Якимов