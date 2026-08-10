Нефть Brent подорожала до $85 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $85 за баррель. В последний раз такие показатели фиксировали 4 августа.

По состоянию на 15:14 мск, Brent торгуется в районе $85,07 (+3,23%). Цена на сентябрьский фьючерс нефти WTI росла на +3,09% и превышала $79,8 за баррель.

Цены на нефть начали снижаться после того, как в начале месяца президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном. 8 августа американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что в переговорах об урегулировании конфликта был достигнут определенный прогресс. По данным Reuters, Иран согласился не требовать плату за проход через Ормузский пролив, но добился права контролировать входящие в него суда.