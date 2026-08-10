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В Лас-Вегасе начинается суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Как сообщает The Guardian, суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта — в него стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября.

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Дуэйн Дэвис (справа)

Дуэйн Дэвис (справа)

Фото: Ethan Miller / Pool / Reuters

Тупак Шакур

Тупак Шакур

Фото: Reuters

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Дуэйн Дэвис (справа)

Фото: Ethan Miller / Pool / Reuters

Тупак Шакур

Фото: Reuters

Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс». Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет, использованный для убийства Шакура, которому на тот момент было 25 лет. В случае признания вины Дэвису грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. По данным USA Today, на тайном допросе в полиции Дуэйн Дэвис якобы назвал Шона Комбса заказчиком убийства Тупака. Дэвис заявил, что и сам хотел отомстить рэперу за то, что тот избил его племянника после боксерского поединка в 1996 году. Однако признался, что помимо личных мотивов им двигало желание получить награду $1 млн за убийство Тупака Шакура, которую назначил P.Diddy. Еще два обвинения в причастности господина Комбса к убийству господина Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков к нему. По данным газеты, Комбс якобы хвастался тем, что заказал убийство и оплатил аренду Cadillac, из которого стреляли в Тупака.

Евгений Хвостик

Фотогалерея

«Ниггеры умирают в одиночестве»

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Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Фото: из семейного архива Тупака Шакура

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Фото: Robert Kalfus / AP

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

Фото: Island World / Paramount

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

Фото: Bebeto Matthews / AP

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

Фото: Justin Sutcliffe / AP

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

Фото: Kevin Larkin / AP

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

Фото: Eric Miller / AP

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Фото: PD

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся &lt;br>На фото: с актрисой Рози Перес

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся
На фото: с актрисой Рози Перес

Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Фото: Frank Wiese / AP

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Фото: Kouf / Bigelow Productions

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella

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Тупак Амару Шакур родился 16 июня 1971 года в нью-йоркском районе Гарлем. При рождении его назвали Лесэйн Пэриш Крукс, а имя, под которым он вошел в историю, было дано будущему рэперу при крещении — в честь борца за свободу из Перу. Оно переводится как «Благодарный Всевышнему Блистающий Змей»

Фото: из семейного архива Тупака Шакура

Кто был настоящим отцом Шакура, точно неизвестно. Его мать Афени Шакур была активисткой радикального афроамериканского движения «Черные пантеры» и за два года до появления на свет Тупака была арестована вместе с 20 сопартийцами по подозрению в убийствах, вооруженных ограблениях и планировании терактов. Пока длился суд, за ней, отпущенной под залог, ухаживали два вероятных отца Тупака: наркодилер Легс и член «Черных пантер» Билли

Фото: Michael Montfort / Michael Ochs Archives / Getty Images

Большую часть беременности Афени провела в женской колонии, однако за месяц до родов с нее и 30 ее товарищей по партии были сняты все обвинения. Детство Тупаку запомнилось как один сплошной переезд: они с матерью постоянно меняли место жительства. В итоге семья осела в Балтиморе, где Тупак поступил в школу искусств, занимался танцами, актерским мастерством, теорией музыки и поэзией. Там же Тупак написал и свой первый рэп, взяв себе псевдоним MC New York

Фото: Al Pereira / Michael Ochs Archives / Getty Images

Юноша очень сильно переживал по поводу отсутствия отца и говорил: «Мать не может научить сына, как быть мужчиной. Особенно это касается черных. Я чувствовал себя паршиво, видя, как другие ниггеры получают ответы от своих отцов на вопросы, которые были и у меня»

Фото: Robert Kalfus / AP

В 17 лет, бросив школу, Тупак Шакур переехал в Мэрин-Сити в Калифорнии. Там он начал торговать наркотиками и впервые попал в протоколы полиции. В 1990 году он присоединился к группе Digital Underground, в составе которой некоторое время выступал как певец и танцор. А спустя год вышел его первый сольный альбом «2Pacalypse Now», который впоследствии получил статус золотого. В 1992 году он снялся в фильме «Авторитет» (на фото — кадр из фильма), где сыграл гангстера. По свидетельствам близких, вскоре Тупак начал отождествлять себя именно с этим персонажем

Фото: Island World / Paramount

«Моя мама обычно говорила мне, что если ты не можешь найти то, ради чего стоит жить, лучше найти то, за что стоит умереть»

Фото: Bebeto Matthews / AP

В ноябре 1993 года 19-летняя девушка Аянна Джексон обвинила Тупака в изнасиловании. По версии самого Шакура, они познакомились на дискотеке, где девушка сама его соблазнила, после чего они отправились в отель. Примерно через неделю она вновь к нему приехала, но, по словам Шакура, тогда он оставил ее со своими друзьями, а сам пошел спать. Проснувшись, он обнаружил девушку, бьющейся в истерике и все время повторявшей: «Почему ты позволил им со мной это сделать?!» Когда он спросил у своих друзей, что произошло, они лишь развели руками и ответили: «слишком много ниггеров»

Фото: Justin Sutcliffe / AP

Когда дело дошло до суда, то правосудие посчитало более убедительной версию самой Аянны Джексон: она в основном повторяла историю Шакура, с той лишь разницей, что на дискотеке, по ее словам, Шакур силой принудил ее к близости, а во время второй встречи принимал участие в групповом изнасиловании

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

«Запишите мои слова. Я не гангстер и никогда им не был. Я не вор, который хватает твой кошелек. Я не тот парень, который взламывает твою машину. Я не с теми людьми, кто ворует и причиняет боль другим. Я просто брат твой, который дает отпор»

Фото: Kevin Larkin / AP

30 ноября 1994 года на Тупака было совершено нападение, в результате которого он получил пять огнестрельных ранений. На следующий день он был взят под стражу по обвинению в изнасиловании, а в 1995 году рэпера приговорили к 4,5 годам заключения. Через месяц после суда был выпущен его третий сольный диск «Me Against the World». Этот альбом оказался лидером чартов и приобрел статус платинового

Фото: Eric Miller / AP

Из тюрьмы Шакур вышел спустя восемь месяцев — глава звукозаписывающего лейбла Death Row Шуг Найт внес за него залог в размере около $1,5 млн. Впрочем, Найт действовал небескорыстно — взамен за освобождение из тюрьмы Шакуру пришлось подписать кабальный контракт на выпуск трех альбомов

Фото: PD

«Жизнь — колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его»

Фото: Gary Hershorn / Reuters

Пока Тупак Шакур сидел в тюрьме, он успел жениться на актрисе Кейше Моррис, с которой познакомился за три месяца до церемонии. Впрочем, союз их оказался недолгим — сразу после выхода из тюрьмы Тупак с ней развелся
На фото: с актрисой Рози Перес

Фото: Lisa Rose / Zuma Press / Kommersant Photo

Через четыре месяца после выхода из тюрьмы Тупак Шакур выпустил двойной альбом «All Eyez On Me», который считается одним из лучших за всю историю рэп-музыки: диск девять раз получил платиновый статус и разошелся тиражом 8,2 млн копий

Фото: Globe Photos / Zuma Press / Kommersant Photo

Основной темой песен Шакура были проблемы бедности и расовой дискриминации, борьба за жизнь в городских чернокожих гетто. Кроме своих песен, он старался помочь чернокожему населению из неблагополучных районов и материально: в один из Дней благодарения он вместе с лейблом Death Row накормил весь Южный Централ Лос-Анджелеса. На эту акцию Тупак выделил $400 тыс.

Фото: Frank Wiese / AP

Тупак Шакур неоднократно снимался в фильмах: в 1993 году он сыграл в картине «Поэтическое правосудие», впоследствии ставшей культовой. Поговаривали, что певица Джанет Джексон, которая также играла в этом фильме, потребовала, чтобы Тупак перед съемками прошел проверку на ВИЧ. Рэпер согласился, но взамен потребовал, чтобы в сценарий включили постельную сцену с ним и Джанет Джексон. Также Тупак снялся в фильмах «В тупике» с Тимом Ротом, «Пуля» с Микки Рурком (на фото) и многих других

Фото: Rose Hartman / Zuma Press / Kommersant Photo

Незадолго до своей смерти Тупак Шакур увлекся произведениями итальянского мыслителя Никколо Макиавелли. Увлечение было столь сильным, что Тупак Шакур даже сменил сценический псевдоним на Makaveli

Фото: Kouf / Bigelow Productions

7 сентября 1996 года Тупак Шакур приехал в Лас-Вегасе на бой между боксером Майком Тайсоном, с которым он давно дружил, и Брюсом Селдоном. Сразу после завершения боя, который окончился победой Тайсона, по дороге в клуб его автомобиль был обстрелян неизвестными, и в рэпера попало четыре пули. Тупак умер 13 сентября. Рэпер был кремирован, часть его праха была смешана с марихуаной и выкурена его друзьями. Кто совершил убийство, так и осталось загадкой, однако в преступлении подозревали рэперов с Восточного побережья, с которыми Тупак часто конфликтовал. После его смерти вышел альбом «The Don Killuminati: The 7 Day Theory», третий из предусмотренных договором с Death Row

Фото: Ke.Mazur / WireImage / Getty Images

Хип-хоп сообществом и музыкальными критиками Тупак Шакур признается одним из величайших и наиболее влиятельных исполнителей в истории. Он оказал влияние на творчество 50 Cent, Ja Rule, Lil Wayne, Freddie Gibbs и других известных рэперов. В 2008 году Eminem написал открытое письмо матери Тупака, в котором поблагодарил ее за сына. В апреле 2012 года на фестивале Coachella была представлена голограмма Шакура, которая исполнила вместе со Snoop Dogg (слева) и Dr. Dre композиции «Hail Mary» и «2 Americaz Most Wanted»

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Coachella

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, был косвенно обвинен в убийстве Тупака Шакура бывшим работником эскорт-агентства Стивом Отисом, который утверждал, что Комбс угрожал ему словами: «Если я могу завалить Пака, то подумай, что может случиться с тобой?». При этом, предполагаемый убийца Тупака, Дуэйн Дэвис, заявлял, что его личные мотивы для совершения преступления дополнялись желанием получить вознаграждение в $1 млн, которое, по его словам, обещал P. Diddy. В 2024 году Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке, после чего около 120 человек выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.

В июне 2026 года прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование против Шона Комбса по обвинениям в сексуализированном насилии, выдвинутым музыкальным продюсером Джонатаном Хеем. Это первое заявление о попытке сексуализированного насилия со стороны рэпера в отношении мужчины. Ранее в ноябре 2025 года Департамент шерифа округа Лос-Анджелес также начал расследование по новому делу в отношении P. Diddy, обвиняя его в сексуализированном насилии, незаконном лишении свободы и нанесении морального ущерба.

В октябре 2025 года Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Шона Комбса к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тыс. за сексуальную эксплуатацию и вовлечение в проституцию. В сентябре 2025 года прокуратура США требовала приговорить P. Diddy к не менее чем 135 месяцам тюремного заключения, но адвокаты рэпера настаивали на 14 месяцах.

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