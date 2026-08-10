В Лас-Вегасе начинается суд по делу об убийстве Тупака Шакура
В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Как сообщает The Guardian, суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта — в него стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября.
Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс». Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет, использованный для убийства Шакура, которому на тот момент было 25 лет. В случае признания вины Дэвису грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.
Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. По данным USA Today, на тайном допросе в полиции Дуэйн Дэвис якобы назвал Шона Комбса заказчиком убийства Тупака. Дэвис заявил, что и сам хотел отомстить рэперу за то, что тот избил его племянника после боксерского поединка в 1996 году. Однако признался, что помимо личных мотивов им двигало желание получить награду $1 млн за убийство Тупака Шакура, которую назначил P.Diddy. Еще два обвинения в причастности господина Комбса к убийству господина Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков к нему. По данным газеты, Комбс якобы хвастался тем, что заказал убийство и оплатил аренду Cadillac, из которого стреляли в Тупака.
Фотогалерея
«Ниггеры умирают в одиночестве»
В январе 2026 года американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, был косвенно обвинен в убийстве Тупака Шакура бывшим работником эскорт-агентства Стивом Отисом, который утверждал, что Комбс угрожал ему словами: «Если я могу завалить Пака, то подумай, что может случиться с тобой?». При этом, предполагаемый убийца Тупака, Дуэйн Дэвис, заявлял, что его личные мотивы для совершения преступления дополнялись желанием получить вознаграждение в $1 млн, которое, по его словам, обещал P. Diddy. В 2024 году Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке, после чего около 120 человек выдвинули против него обвинения в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.
В июне 2026 года прокуратура Лос-Анджелеса начала новое расследование против Шона Комбса по обвинениям в сексуализированном насилии, выдвинутым музыкальным продюсером Джонатаном Хеем. Это первое заявление о попытке сексуализированного насилия со стороны рэпера в отношении мужчины. Ранее в ноябре 2025 года Департамент шерифа округа Лос-Анджелес также начал расследование по новому делу в отношении P. Diddy, обвиняя его в сексуализированном насилии, незаконном лишении свободы и нанесении морального ущерба.
В октябре 2025 года Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Шона Комбса к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы и штрафу в $500 тыс. за сексуальную эксплуатацию и вовлечение в проституцию. В сентябре 2025 года прокуратура США требовала приговорить P. Diddy к не менее чем 135 месяцам тюремного заключения, но адвокаты рэпера настаивали на 14 месяцах.