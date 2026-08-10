В Лас-Вегасе начинается суд по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе начинается судебный процесс по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура. Как сообщает The Guardian, суд продлится около месяца и может закончиться к 30-й годовщине убийства музыканта — в него стреляли 7 сентября 1996 года, от полученных ранений музыкант умер 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дуэйн Дэвис (справа) Фото: Ethan Miller / Pool / Reuters Тупак Шакур Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 2 Дуэйн Дэвис (справа) Фото: Ethan Miller / Pool / Reuters Тупак Шакур Фото: Reuters

Главным обвиняемым является Дуэйн Дэвис, бывший лидер банды «Крипс». Прокуроры полагают, что он заказал рэпера и предоставил пистолет, использованный для убийства Шакура, которому на тот момент было 25 лет. В случае признания вины Дэвису грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Особое внимание судебный процесс вызывает еще и потому, что ранее в СМИ появилась информация о возможной причастности к убийству рэпера Шона Комбса, известного как P. Diddy. По данным USA Today, на тайном допросе в полиции Дуэйн Дэвис якобы назвал Шона Комбса заказчиком убийства Тупака. Дэвис заявил, что и сам хотел отомстить рэперу за то, что тот избил его племянника после боксерского поединка в 1996 году. Однако признался, что помимо личных мотивов им двигало желание получить награду $1 млн за убийство Тупака Шакура, которую назначил P.Diddy. Еще два обвинения в причастности господина Комбса к убийству господина Шакура всплыли после рассмотрения гражданских исков к нему. По данным газеты, Комбс якобы хвастался тем, что заказал убийство и оплатил аренду Cadillac, из которого стреляли в Тупака.

Евгений Хвостик