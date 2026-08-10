«Мастерсы» без мастеров

Стартующий 13 августа Cincinnati Open, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, пройдет без участия лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера, который из-за проблем с коленом ранее не заявился на аналогичное состязание в Монреале. Испанец Карлос Алькарас, продолжающий восстановление после травмы запястья, не выступает уже около пяти месяцев. Таким образом, всего второй раз в истории и впервые с 1994 года два сильнейших теннисиста мира пропускают оба летних североамериканских «мастерса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Янник Синнер

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

О том, что Янник Синнер пропустит Cincinnati Open, стало известно из официального заявления теннисиста. По словам 24-летнего итальянца, он не приедет в Цинциннати из-за проблем с правым коленом и сфокусируется на подготовке к US Open, который стартует 30 августа. Это решение было принято Синнером после консультаций с медиками, у которых он наблюдается в последнее время. По данным итальянской прессы, в первой декаде августа, когда в Монреале уже начался другой турнир серии «мастерс», теннисист посетил клиники в Турине и Милане. Достоверной информации о характере недомогания, которое испытывает Синнер, у журналистов нет, но в любом случае ясно, что если к концу месяца лидер мирового рейтинга, выигравший месяц назад Wimbledon, сможет возобновить игровую практику, то на Открытом чемпионате США ему придется играть с листа.

По-прежнему не выступает и вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который продолжает восстанавливаться после травмы запястья, полученной около пяти месяцев назад. Его участие в US Open, судя по всему, находится под еще более серьезным вопросом. Но в любом случае ясно, что сложилась уникальная ситуация.

Всего во второй раз с 1990 года, когда вместе с образованием АТР сформировалась серия из девяти турниров нынешней категории Masters 1000, первая и вторая ракетки мира пропускают оба летних североамериканских «мастерса», имеющих важное значение для распределения мест в рейтинге по итогам сезона.

В прошлый раз подобное произошло в 1994 году. Тогда лидировал американец Пит Сампрас, который после победы на Wimbledon сыграл в матче Кубка Дэвиса и затем отдыхал до US Open, а его ближайшим преследователем был хорват Горан Иванишевич.

Карлос Алькарас и Янник Синнер соответственно чемпион и финалист Cincinnati Open. В прошлом году решающий матч между ними завершился досрочно: в жаркую и душную погоду, типичную для этого состязания, при счете 0:5 в первой партии итальянец отказался от продолжения борьбы, сославшись на плохое самочувствие. Таким образом, 24 августа Алькарас потеряет 1000 очков, начисленных ему за выигрыш титула, и наверняка пропустит вперед Александра Зверева из Германии, который вернет себе статус второй ракетки мира. Однако серьезно приблизиться к первому месту немецкий теннисист пока не сможет.

Нынешнее отставание Зверева от Синнера составляет 5330 очков, а это слишком много даже с учетом того, что Зверев, который в прошлом году дошел в Цинциннати до полуфинала, при худшем для себя раскладе потеряет сейчас на 250 очков меньше Синнера.

Зато итоги Cincinnati Open могут иметь принципиальное значение для распределения мест в рейтинге по итогам года. В АТР Race, где учитываются очки, набранные с января, у Синнера 7950 баллов, у Зверева — 6550, у Алькараса — 3650. Так что в этой классификации в случае своей победы в Цинциннати немецкий теннисист, который на прошлой неделе в Монреале не использовал аналогичный шанс и оступился на самом старте, может заметно сократить отставание от Синнера.

Евгений Федяков