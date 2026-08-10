ПСБ: использование стейблкойнов не предполагает отказа от доллара в расчетах

Стейблкойны могут быть «временной сущностью», они не подразумевают ухода от привязки к доллару в расчетах, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. Он призвал не относиться к ним «как к какой-то данности» и не рассчитывать на их использование «десятилетиями».

«Это быстрый ответ на меняющийся мир. Но очень важно, что сам факт использования этих инструментов — не уход от привязки к доллару в расчетах»,— сказал глава ПСБ в интервью РБК.

По данным Artemis Analytics, в 2025 году объем операций со стейблкойнами достиг $33 трлн, показав годовой рост на 72%. «Объем операций Visa за тот же год — $16,7 трлн, а Mastercard — $10,6 трлн. Это показывает, что стейблкойны стали заметной частью мировой платежной инфраструктуры»,— уточнил господин Фрадков.

Организованный российский рынок криптовалют в России должен заработать с 1 сентября 2026 года после вступления в силу закона «О цифровых валютах и цифровых правах». Согласно «Концепции по регулированию криптовалют на российском рынке», подготовленной Банком России, цифровые валюты и стейблкойны признают валютными ценностями: их покупка и продажа будут разрешены, но расплачиваться криптовалютой внутри страны нельзя.

О том, как будет выглядеть российский рынок цифровых активов, читайте в материале «Ъ».