Цукерберг назвал главную опасность ИИ
Основатель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выпустил манифест, в котором рассказал о собственном видении развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщают Axios и The Wall Street Journal. Он заявил, что главная опасность в развитии ИИ для общества — захват слишком большой власти над этой технологией одной организацией или страной.
Основатель корпорации Meta (объявлена в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг
Фото: Brendan McDermid / Reuters
В своем манифесте господин Цукерберг, в частности, заявляет, что большинство страхов в отношении ИИ преувеличены и недооценивают позитивные возможности этой технологии. Он также отметил, что поддерживает взаимодействие компаний с государствами на ранних этапах развития моделей, которое он противопоставил регулированию непосредственно перед их выпуском, с которым часто сталкиваются разработчики в последнее время.
Господин Цукерберг опубликовал свой манифест в тот же день, когда Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) выпустила свою ИИ-модель с открытым кодом Muse Glimmer. В таких моделях различные параметры и данные доступны публично и могут быть скачаны пользователями. Muse Glimmer существенно менее мощная, чем самые продвинутые модели последнего времени, зато она позволяет запускать ИИ-системы непосредственно на устройствах пользователей.
Господин Цукерберг вновь высказывался за модели с открытым исходным кодом, а также за возможности так называемой дистилляции — целенаправленного обучения ИИ-моделей на других, более мощных, и «извлечения» их основных возможностей с помощью специальных запросов. По его мнению, важно сделать так, чтобы доступ к технологии был у всех. Господин Цукерберг также сообщил о планах создать фонд объемом $1 млрд для поддержки сообществ из мест, находящихся рядом с крупными дата-центрами, строительство которых активизировалось из-за развития ИИ.
Обеспокоенность Марка Цукерберга риском сосредоточения власти над ИИ в руках одной организации или страны перекликается с докладом группы экспертов ООН по искусственному интеллекту от июля 2026 года, где указывается, что сосредоточение потенциала и прибыли в этой области в нескольких странах и компаниях угрожает демократии и правам человека. Эксперты ООН также отметили, что существующие меры регулирования не справляются с темпами развития ИИ, и правительствам следует инвестировать в человеческие ресурсы и разрабатывать соответствующую политику.
Интерес Цукерберга к развитию ИИ сопровождается значительными изменениями в его компании: в марте 2026 года The Wall Street Journal сообщила, что Марк Цукерберг разрабатывает ИИ-агента для выполнения части своих обязанностей гендиректора. Кроме того, в мае 2026 года компания приобрела стартап Assured Robot Intelligence для создания гуманоидных роботов, технологии которого планируется предоставить и другим участникам отрасли.
В то же время, масштабные инвестиции в ИИ повлекли за собой сокращения в Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена): в марте 2026 года Reuters сообщал о планах компании сократить 20% штата для компенсации затрат на ИИ, а в мае 2026 года The New York Times и Bloomberg сообщили об увольнении около 8 тыс. сотрудников.