Цукерберг назвал главную опасность ИИ

Основатель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг выпустил манифест, в котором рассказал о собственном видении развития искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщают Axios и The Wall Street Journal. Он заявил, что главная опасность в развитии ИИ для общества — захват слишком большой власти над этой технологией одной организацией или страной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель корпорации Meta (объявлена в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг

Фото: Brendan McDermid / Reuters Основатель корпорации Meta (объявлена в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В своем манифесте господин Цукерберг, в частности, заявляет, что большинство страхов в отношении ИИ преувеличены и недооценивают позитивные возможности этой технологии. Он также отметил, что поддерживает взаимодействие компаний с государствами на ранних этапах развития моделей, которое он противопоставил регулированию непосредственно перед их выпуском, с которым часто сталкиваются разработчики в последнее время.

Господин Цукерберг опубликовал свой манифест в тот же день, когда Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) выпустила свою ИИ-модель с открытым кодом Muse Glimmer. В таких моделях различные параметры и данные доступны публично и могут быть скачаны пользователями. Muse Glimmer существенно менее мощная, чем самые продвинутые модели последнего времени, зато она позволяет запускать ИИ-системы непосредственно на устройствах пользователей.

Господин Цукерберг вновь высказывался за модели с открытым исходным кодом, а также за возможности так называемой дистилляции — целенаправленного обучения ИИ-моделей на других, более мощных, и «извлечения» их основных возможностей с помощью специальных запросов. По его мнению, важно сделать так, чтобы доступ к технологии был у всех. Господин Цукерберг также сообщил о планах создать фонд объемом $1 млрд для поддержки сообществ из мест, находящихся рядом с крупными дата-центрами, строительство которых активизировалось из-за развития ИИ.

Яна Рождественская