Большинство жителей Запорожской области остаются без электричества

Атаки ВСУ уничтожили ключевые узлы электроснабжения в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, масштаб повреждений инфраструктуры «оказался значительно серьезнее». Без света остается большинство жителей региона.

Как уточнил губернатор, для восстановления энергоснабжения понадобится «замена сложного оборудования». «На данный момент можно говорить о частичном подключении электроснабжения, но подавляющая часть абонентов по-прежнему остается без света»,— рассказал он.

Господин Балицкий заявил, что процесс подачи электричества займет еще несколько дней, но даты зависят от сложности восстановления узлов. Работы ведутся круглосуточно, но усложняются «непрекращающимися угрозами БПЛА», отметил губернатор. В регион перебрасывают дополнительные силы и задействуют все резервные источники питания.

Евгений Балицкий регулярно отчитывается об ударах ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. 6 августа он сообщил о повреждении «ключевого энергетического объекта». Из-за перебоев с электроснабжением затруднена подача воды. 7 августа в регионе ввели режим ЧС из-за перебоев с водоснабжением.