Режим ЧС ввели в Запорожской области из-за перебоев с водоснабжением

Власти Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Решение связано с перебоями с водоснабжением, которые начались из-за ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре.

«Это решение позволит нам существенно расширить меры поддержки для жителей и оперативнее привлекать все необходимые ресурсы для ликвидации последствий»,— написал господин Балицкий в Telegram-канале. Он заверил, что главам администраций поручено организовать адресную доставку воды (питьевой и технической) в социальные учреждения и отдаленные районы.

Подача воды затруднена из-за перебоев с электроснабжением. Евгений Балицкий регулярно отчитывается об ударах ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. 6 августа он сообщил о повреждении «ключевого энергетического объекта».

Режим ЧС техногенного характера вводили в регионе в первой половине июля. Тогда решение тоже было связано с украинскими ударами: они спровоцировали пожары, которые уничтожили посевы озимой пшеницы почти на 1,5 тыс. га.