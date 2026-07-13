Власти Воронежа хотят провести фестиваль «Город-сад» 5 и 6 сентября за 15 млн

«Дирекция особо охраняемых природных территорий» Воронежской области объявила электронный конкурс на организацию и проведение международного фестиваля садов и цветов «Город-сад». Начальная цена контракта — 15 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция «Дом на воде» на фестивале «Город-сад» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экспозиция «Дом на воде» на фестивале «Город-сад» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет с 5 по 6 сентября на Петровской набережной или Адмиралтейской площади. Точное место проведения определяется по согласованию с заказчиком.

В обязанности исполнителя входит привлечение минимум 30 участников в сфере ландшафтного дизайна и флористики, а также организация жюри из трех профильных специалистов. Также подрядчик должен обеспечить участие всех 34 муниципалитетов Воронежской области — для каждого предполагается изготовление полукруглой декоративной арки.

Помимо этого, исполнитель разрабатывает художественное оформление фестиваля, декорирует входную группу, оформляет два моста «Флот» и «Космос» в соответствующих тематиках: 300-летие российского флота и 65-летие первого полета человека в космос. Самой масштабной конструкцией станет шатер «Единство народов» диаметром 15 м. Также подрядчику предстоит создать фотозону в виде раскрытой книги с историческими картами России, арт-объекты «Родники России» и «Сладкое единство» и организовать флористическую битву команд России и Беларуси с созданием «живых гербариев».

В техническую часть входит монтаж сцены размером не менее 7,2 м на 6 м с арочной крышей, установка павильонов (всего не менее 12), устройство деревянных настилов общей протяженностью 50 метров, обеспечение навигации с десятью информационными тумбами и организация точек подключения к электричеству и водоснабжению. В информационное сопровождение входит ведение соцсетей с даты подписания контракта и еще неделю после мероприятия — не менее 80 публикаций.

Источник финансирования — областной бюджет. Срок исполнения контракта — до 6 октября. Заявки на торги принимаются до 29 июля, итоги подведут 30-го.

В 2025 году фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 100 тыс. человек. Воронежские власти направили на проведение фестиваля около 27 млн рублей. По итогам торгов организатором мероприятия стало ульяновское ООО «Коннект» Заура Насирова, получившее за свои услуги 13,9 млн руб. Экспозицию, посвященную 300-летию Воронежской губернии, за почти 7 млн руб. создало местное ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Охрану территории фестиваля обеспечило воронежское ООО «Волк-Безопасность» Михаила Гамбурга — стоимость контракта составила 5 млн руб.

Кабира Гасанова