«Новичок» снова в деле

Хамовнический райсуд Москвы 10 августа вынес приговор по скандальному уголовному делу о подготовке убийства бывшего руководителя подразделения «Мособлгаза» Владимира Марка. Его 70-летняя жена Галина Тимонина в ходе бракоразводного процесса и раздела многомилионного имущества пыталась заказать отравление мужчины ядом типа «Новичок». За это ей назначили три года, которые она практически отбыла под следствием и судом.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Владимир Марк

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Назначенное наказание оказалось в три раза меньше, нежели запрошенное обвинением,— девять с половиной лет общего режима. Судья хоть и признал пожилую подсудимую виновной в организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), однако счел возможным изменить категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, назначив к тому же срок ниже низшего предела, нежели ей грозило даже за убийство (ч. 1 ст. 105 УК предусматривает от 6 до 15 лет).

Услышав срок, подсудимая, которая находится под стражей с февраля 2025 года, заулыбалась.

С учетом времени, которое она провела в СИЗО, где один день приравнивается к полутора в колонии общего режима, большую часть наказания она уже отбыла — ей осталось сидеть несколько месяцев.

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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Галина Тимонина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2025 года в правоохранительные органы обратился сотрудник детективного агентства «Окко» Руслан Казаков. Он сообщил, что клиентка Галина Тимонина попросила его избавиться от мужа Владимира Марка за 5 млн руб. Рассказав, что у него слабое сердце, госпожа Тимонина предложила обставить все так, чтобы смерть выглядела естественно. Будущий «киллер» согласился, но только для вида. Дальнейшие разговоры, в ходе которых обсуждался вопрос использования яда типа «Новичок» (им должны были обработать ручку двери автомобиля Владимира Марка, что вызвало бы сердечный приступ), фиксировались.

Первую часть оговоренной суммы — 1 млн руб.— «исполнитель» получил 4 февраля с помощью банковского перевода. А оставшуюся — 4 млн руб.— госпожа Тимонина сняла наличными в банкомате и отдала господину Казакову после того, как он предъявил ей постановочное фото, на котором изображено тело супруга. При передаче денег 10 февраля 2025 года у дома женщины на Гоголевском бульваре ее задержали сотрудники ФСБ. В ходе следствия и судебного процесса подсудимая вину признала.

По версии прокуратуры Москвы, мотивом для преступления стало «нежелание» госпожи Тимониной «делить совместно нажитое» с господином Марком имущество. В СМИ собственность бывшего руководителя одного из подразделений «Мособлгаза» предварительно оценивали в 300–400 млн руб.

Согласно же озвученным в ходе процесса материалам, супруги владели не только недвижимостью в Москве и Подмосковье, но также в Турции и ОАЭ, в их собственности также было несколько мотоциклов, в частности марок Honda, Harley Davidson и BMW, мотороллеры и прицепы. При этом основной спор о разделе имущества у супругов начался весной 2025 года в Ногинском горсуде Подмосковья. Примерно в то же время развернулся процесс вокруг квартиры в Тверском районе столицы.

Она была куплена госпожой Тимониной в 2010 году, а в декабре 2024 года продана Татьяне Лавровской. Эту сделку супруг оспорил в суде, настаивая на признании ее недействительной. Как утверждал господин Марк, жилье было куплено в период брака, заключенного им с госпожой Тимониной еще в 1994 году, а следовательно, являлось совместно нажитым имуществом. Сама же ответчица настаивала, что купила квартиру уже после развода.

При этом как выяснилось в ходе процесса, судьи Электростальского мирового суда целых два раза расторгали брак пары: в 2008 и 2012 годах. В обоих случаях господин Марк добивался отмены решений, истица же потом отзывала свои заявления.

В итоге суд признал госпожу Лавровскую добросовестным приобретателем недвижимости и иск господина Марка отклонил.

Назначив подсудимой три года общего режима с ограничением свободы в полтора года, в течение которых она должна будет трижды в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, судья постановил вернуть ей мобильный телефон, который был изъят при задержании.

Представитель прокуратуры затруднился ответить на вопрос “Ъ”, будет ли обжаловать приговор, который оказался в три раза мягче, нежели просило обвинение.

Адвокат осужденной Александр Князев сказал, что примет решение после консультации с доверительницей. В свою очередь, потерпевший заявил, что, безусловно, подаст апелляционную жалобу, отметив, что суд «не исследовал ряд важных обстоятельств». Также, по мнению Владимир Марка, судья незаконно вернул его жене мобильный телефон, высказав опасение, что с помощью него та может получить доступ к банковским приложениям и зарубежным банковским счетам. «Решение о разделе имущества вынесено, но в силу пока не вступило, так как было обжаловано»,— сказал “Ъ” потерпевший.

Как ранее писал “Ъ”, сам господин Марк с января 2026 года проходит обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи с продажей квартиры, в которой зарегистрировали признанную недееспособной дочь композитора Анатолия Лепина Татьяну. Ее отец автор музыки к песне «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь». Сам фигурант вину отрицает, настаивая на гражданско-правовом характере произошедшего. По словам его адвоката Елены Пешехоновой, речь шла о «безденежной сделке между родственниками». Однако 21 января Головинский райсуд столицы избрал в отношении господина Марка запрет определенных действий.

Мария Локотецкая