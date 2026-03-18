Следствие газует

Как стало известно “Ъ”, набирает обороты расследование фактов коррупции в «Мособлгазе». Бывший топ-менеджер компании Наталья Сенаторова заключила соглашение о досудебном сотрудничестве, дав показания на Дмитрия Чернова, который до недавнего времени являлся замруководителя «Мособлгаза». Его итогом может стать предъявление последнему обвинения в получении взяток, и он, как выяснил “Ъ”, не первый сотрудник организации, замешанный в уголовных делах.

Наталью Сенаторову, занимавшую в «Мособлгазе» должность начальника управления развития газовых сетей, задержали в ноябре 2025 года вместе с бывшим советником генерального директора компании Антоном Шаповаловым по делу о коррупции. Изначально ей вменили в вину получение в октябре 2023 года взятки при посредничестве господина Шаповалова. По данным следствия, деньги платились за ускоренное рассмотрение чиновниками документов за подключение к газовым коммуникациям одного из подмосковных дачных поселков. Господина Шаповалова, который сразу признал вину и написал явку с повинной, отправили под домашний арест. Ему инкриминировали посредничество в даче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), а госпоже Сенаторовой — получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По данным “Ъ”, она также признала вину, сообщив, что из 1 млн руб., которые господину Шаповалову передали представители поселка, до нее дошла лишь половина.

Оставив себе 10%, остальные деньги она отдала своему непосредственному руководителю Дмитрию Чернову.

Наталья Сенаторова, заключив с подмосковной прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказала о ряде аналогичных коррупционных эпизодов с участием последнего. Теперь ГСУ СКР по Московской области намерено предъявить Дмитрию Чернову обвинение в получении взяток на сумму не менее 15 млн руб. Впрочем, это будет сделано заочно, поскольку предполагаемый фигурант покинул Россию. Что касается госпожи Сенаторовой, дело в отношении нее по новым эпизодам будет прекращено как в отношении лица, добровольно сообщившего о преступлениях. Ее адвокат Вадим Шахов отказался ответить на вопросы “Ъ” о досудебном соглашении, впрочем, отметив, что, по его мнению, действия подзащитной по вмененному ей в вину эпизоду «следует квалифицировать не как получение крупной взятки, а как посредничество в этом». На сайте «Мособлгаза» Дмитрий Чернов среди топ-менеджмента в настоящее время не значится.

Господа Сенаторова и Шаповалов не единственные сотрудники «Мособлгаза», попавшие в поле зрения следствия. Так, в конце ноября 2025 года Тверской суд столицы санкционировал арест экс-директор филиала «Мособлгаз Север» Антона Ракова, которому также инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

По данным РБК, задержанию фигурантов предшествовала двухлетняя оперативная разработка, которая проводилась сотрудниками подмосковного УЭБиПК по заявлениям предпринимателей. Следствие считает, что обвиняемые умышленно создавали административные препятствия при подключении объектов к газораспределительным сетям и предлагали заявителям «ускорение» процедур за вознаграждение. В результате действий обвиняемых были нарушены права более 100 физических и юридических лиц. По данным источников РБК, речь может идти о более чем сотне эпизодов взяточничества на сумму более 500 млн руб.

При этом, по словам источников, в материалах расследования также фигурирует бывший руководитель Ногинского филиала, а ныне председатель научно-технического совета «Мособлгаза» Владимир Марк. Против него, по сведениям источников РБК, показания и дал его бывший подчиненный Антон Раков. Источник сообщил, что в период, когда Владимир Марк возглавлял филиал «Мособлгаза», а затем стал председателем научно-технического совета компании, по его указанию несколько коммерсантов были направлены к конкретным юридическим лицам для оформления договоров на сопутствующие услуги. В частности, по данным источников РБК, следствие проверяет работу ООО «Мирель эстейт». Адвокат господина Ракова отказался дать комментарии “Ъ”.

По данным “Ъ”, следствие полагает, что чиновники создавали препятствия при получении технических условий для подключения объектов. Формально процедура оставалась в рамках регламента, однако фактически сроки растягивались, а замечания множились. После этого предпринимателям предлагались «альтернативные пути» ускорения процесса.

Причем, как считают следователи, вознаграждение передавалось как напрямую, так и в завуалированной форме — через заключение договоров с коммерческими структурами, рекомендованными чиновниками.

Работы по договорам с ними либо не выполнялись вовсе, либо носили формальный характер, а стоимость услуг многократно превышала рыночную.

Сам господин Марк категорически опроверг “Ъ” информацию о возможной причастности к коррупции. Он заявил, что с вышеназванными лицами «в производственном процессе не взаимодействовал, личных контактов не поддерживал», а по указанным фактам в правоохранительные органы не вызывался.

Как выяснил “Ъ”, в настоящее время Владимир Марк действительно проходит по уголовному делу, но о хищении.

УВД по Северному административному округу Москвы 20 января 2026 года обвинило его в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии полиции, в сентябре 2022 года господин Марк продал квартиру на Перовской улице, в которой была зарегистрирована признанная недееспособной дочь композитора Анатолия Лепина Татьяна (автора музыки к песне «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»). Статус женщины стал основанием для отказа Росреестра в регистрации сделки в 2023 году. По данным следствия, полученные 6,5 млн руб. господин Марк и неустановленные лица похитили, не выполнив перед покупателем обязательства по возврату денег. Сам фигурант вину отрицает, настаивая на гражданско-правовом характере произошедшего. Его адвокат Елена Пешехонова заявила “Ъ”, что речь шла о «безденежной сделке между родственниками». Однако 21 января Головинский райсуд столицы избрал в отношении господина Марка запрет определенных действий. “Ъ” направил запросы в следственные органы и в «Мособлгаз», ответы на которые оперативно не последовали.

Мария Локотецкая