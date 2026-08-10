Министр экономики ФРГ: подъем крайне правой АдГ вредит инвестициям
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе заявила, что рост популярности крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может негативно сказаться на инвестициях в страну. Она сказала об этом в интервью газете Financial Times. По ее словам, растущая поддержка этой партии «вызывает беспокойство» потенциальных инвесторов.
Министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе
Фото: Angelika Warmuth / Reuters
Госпожа Райхе отметила в интервью, что правительство Германии хочет к 2040 году привлечь в экономику дополнительный частный капитал, в том числе иностранный, на общую сумму €3,75 трлн. По ее мнению, подъем АдГ может помешать этому. Госпожа Райхе заявила, что эта партия «очевидно против рыночной экономики», а ее программа представляет собой «дикую смесь» без «четкой концепции» экономической политики и с «социалистическими элементами».
Популярность АдГ в Германии существенно выросла в последние годы. По последним опросам, она находится на первом месте по уровню поддержки — за нее готовы проголосовать 28% избирателей. Следующую за ней ХДС/ХСС поддерживает только 21%, Партию зеленых — 15%. В сентябре в нескольких германских землях пройдут земельные выборы. Опросы также показывают, что АдГ может получить абсолютное большинство в Саксонии — Анхальт, победить в Мекленбурге — Передней Померании, а также показать хорошие результаты в Берлине.
Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) достигла рекордных 29% голосов по последнему опросу INSA, в то время как Христианско-демократический союз (ХДС) опустился до 22% в мае 2026 года. Эта тенденция роста популярности АдГ началась на фоне миграционного кризиса 2015 года и усилилась после выборов в Бундестаг в феврале 2025 года, когда партия набрала 20,8% голосов.
Дамокловым мечом над немецким истеблишментом висят сентябрьские выборы 2026 года в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург—Передняя Померания. В Саксонии-Анхальт АдГ имеет шансы получить парламентское большинство, набрав 41% голосов, и стать главной силой в Мекленбурге—Передней Померании с 36% поддержки.