Politico называло главу Северного Рейна — Вестфалии вероятным преемником Мерца

Блок ХДС/ХСС в Германии обсуждает возможную смену канцлера Фридриха Мерца на другого христианского демократа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в партии. Среди возможных преемников издание называет премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Teresa. Kroeger / Reuters Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Teresa. Kroeger / Reuters

По словам собеседников Politico, в партии сомневаются, что господин Мерц сможет сохранить единство партии, если «Альтернатива для Германии» (АдГ) победит на сентябрьских выборах в Восточной Германии.

Опросы показывают, что АдГ может получить абсолютное большинство на выборах 6 сентября в Саксонии — Анхальт, а 20 сентября — победить в Мекленбурге — Передней Померании и показать хорошие результаты в Берлине. В партии также опасаются, что некоторые политики в ХДС могут поддержать возглавляемое АдГ правительство.

Один из источников назвал дискуссию о смене канцлера пока «умозрительной» и отметил, что решающими для будущего господина Мерца будут выборы в Восточной Германии. Собеседники напомнили, что пока ни один высокопоставленный чиновник не выступил публично против действующего канцлера.

Politico отмечает, что в послевоенной Германии только три раза канцлеров сменяли коллеги из их политического лагеря. Последний раз — в 1974 году, когда социал-демократ Вилли Брандт ушел в отставку из-за шпионского скандала. Рейтинг Фридриха Мерца, по данным июльского опроса ARD-DeutschlandTrend, составляет 13% — наиболее низкий показатель за 30 лет проведения исследования.