Politico называло главу Северного Рейна — Вестфалии вероятным преемником Мерца
Блок ХДС/ХСС в Германии обсуждает возможную смену канцлера Фридриха Мерца на другого христианского демократа, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в партии. Среди возможных преемников издание называет премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста.
Премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст (слева) и канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Teresa. Kroeger / Reuters
По словам собеседников Politico, в партии сомневаются, что господин Мерц сможет сохранить единство партии, если «Альтернатива для Германии» (АдГ) победит на сентябрьских выборах в Восточной Германии.
Опросы показывают, что АдГ может получить абсолютное большинство на выборах 6 сентября в Саксонии — Анхальт, а 20 сентября — победить в Мекленбурге — Передней Померании и показать хорошие результаты в Берлине. В партии также опасаются, что некоторые политики в ХДС могут поддержать возглавляемое АдГ правительство.
Один из источников назвал дискуссию о смене канцлера пока «умозрительной» и отметил, что решающими для будущего господина Мерца будут выборы в Восточной Германии. Собеседники напомнили, что пока ни один высокопоставленный чиновник не выступил публично против действующего канцлера.
Politico отмечает, что в послевоенной Германии только три раза канцлеров сменяли коллеги из их политического лагеря. Последний раз — в 1974 году, когда социал-демократ Вилли Брандт ушел в отставку из-за шпионского скандала. Рейтинг Фридриха Мерца, по данным июльского опроса ARD-DeutschlandTrend, составляет 13% — наиболее низкий показатель за 30 лет проведения исследования.
Слухи о возможной отставке канцлера ФРГ Фридриха Мерца появились из-за его удручающих рейтингов, проблем внутри правящей коалиции и общей непопулярности, однако сам Мерц не намерен сдаваться и отказался от сотрудничества с «Альтернативой для Германии» (АдГ). По данным Handelsblatt, близкие к канцлеру политики расценили подобные разговоры как спекулятивные и наивные, обвинив сторонников смены в игре на руку АдГ.
В немецких СМИ, включая Der Spiegel, основным претендентом на пост преемника Фридриха Мерца называют премьер-министра земли Северный Рейн—Вестфалия Хендрика Вюста, который считается более умеренным политиком. Вюст получил доверие однопартийцев, сформировав успешную коалицию с «Зелеными» в самой крупной по населению федеральной земле Германии, а его популярность в Северном Рейне—Вестфалии достигает 60%, против 39% у Мерца внутри ХДС.
По итогам муниципальных выборов в Северном Рейне—Вестфалии в сентябре 2025 года, Христианско-демократический союз (ХДС) укрепил свои позиции, получив 33,3% голосов, однако существенно выросла и поддержка «Альтернативы для Германии» до 14,5%. Это усиление позиций АдГ в традиционно сложном для неё регионе, где проживает 18 миллионов немцев, стало тревожным сигналом для правящей коалиции. После выборов премьер-министры трех федеральных земель могут обратиться к Мерцу с предложением уйти в отставку.