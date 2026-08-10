СКР возбудил дело о теракте после ударов БПЛА по Нижнекамску

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела после ударов украинских беспилотников по Нижнекамску. Следователи определяют типы и модели использованных беспилотников, а также причастных к атаке.

По данным ведомства, дроны ударили по жилому сектору и промышленным объектам Нижнекамска. Госпожа Петренко отметила, что на предприятиях работали гражданские, никак не связанные с военными действиями. По последней информации, в результате атаки пострадали 48 человек. Погибли 13 мирных жителей, в том числе ребенок.

Об ударах дронов ВСУ в Нижнекамске сегодня утром сообщила пресс-служба главы Татарстана. Власти организовали в городе оперативный штаб для помощи пострадавшим. В республике объявили траур, МИД России назвал произошедшее военным преступлением.

Никита Черненко