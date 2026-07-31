Миграционный кризис в Сеуте, испанском эксклаве на севере Африки, широко обсуждается в регионе. Испанские СМИ передают картинки того, что происходит в городе, наводненном марокканцами, и обвиняют власти Марокко в потворстве кризису. Марокканские наблюдатели видят в происходящем следствие «аномальности» существования испанских городов в Марокко. Комментаторы из Европы говорят о крахе миграционной политики социалистического правительства Педро Санчеса в Испании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты из Марокко на испанской границе в Сеуте

Фото: Fabian Bimmer / Reuters Мигранты из Марокко на испанской границе в Сеуте

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

ABC (Севилья, Испания) Сеута захвачена тысячами магрибинцев: «Мы сделали это! Море мне улыбнулось!» Они идут потоком — только молодые мужчины, если не считать нескольких женщин. Создается впечатление, что город просто наводнен ими. Закрыты магазины, заправки, супермаркеты и универмаги… Популярный район Сеуты Эль-Принсипе, расположенный непосредственно у границы, буквально захвачен группами молодых нелегалов. Они ходят босиком, у каждого — бутылка воды. У многих в руках мобильные телефоны… Они нервно бродят по улицам, выкрикивая: «Да здравствует Испания!» — притом что ни один из них не испанец… Тысячи североафриканцев весь день проникают через сломанные ворота всего в 100 метрах от пограничного пункта. Создается впечатление, что они устали, но не измождены.

Le 360 (Касабланка, Марокко) Причины миграционного кризиса во Фнидке—Себте и почему статус оккупированных городов стал чрезвычайной ситуацией За внезапным миграционным всплеском стоит конкретное судебное решение, его спровоцировавшее. 8 июля 2026 года… Верховный суд Испании… подтвердил незаконность немедленных принудительных возвращений мигрантов, прибывающих по морю… запретив их немедленную высылку без предварительного расследования… Сейчас кризис урегулируется, но этот эпизод подчеркивает несостоятельность статуса Сеуты и Мелильи. Эти два города представляют собой географическую, политическую и связанную с вопросами безопасности аномалию XXI века. Как так может быть, что на часть территории Марокко до сих пор претендует Испания?.. Марокканские силы безопасности сбиваются с ног, занимаясь круглосуточной охраной границы. Это ли устойчивый подход?.. Территориальные и демографические реалии всегда берут верх. Себта (арабское название Сеуты.— “Ъ”), город, расположенный в Марокко, в Африке, с преобладающим мусульманским населением, зависимый от своего непосредственного марокканского окружения, не может физически и бесконечно оставаться испанским городом, закрепившимся на марокканской земле.

La Vanguardia (Барселона, Испания) Миграционный кризис в Сеуте Несоразмерность численности полицейских, находящихся в Сеуте, и потока марокканцев не позволяет возлагать на первых ответственность за случившееся… К несчастью, опыт показывает, что вторжения такого масштаба обычно имеют политические мотивы, поскольку Рабат позволял и даже поощрял их в качестве способа давления на Испанию. Это случалось несколько раз, когда отношения между двумя странами, и без того напряженные, вступали в фазу кризиса… Вчера испанские и марокканские власти поспешили заявить, что их отношения носят дружественный характер и они сотрудничают. Звучало это, может быть, лицемерно, учитывая то, что происходит в Сеуте. Но это могло означать и дипломатическую работу, отражать убежденность в том, что то, что было сломано, может и должно быть восстановлено.

Il Giornale (Милан, Италия) Иммиграционная «модель Санчеса» провалилась в Сеуте. Итальянское правительство рассматривает приостановку действия Шенгенских соглашений в отношении Испании Новый миграционный кризис в испанском эксклаве безусловно подтверждает провал социалистической политики испанского правительства… Шквал критики, что было неизбежно, обрушился на Педро Санчеса, который годами проповедовал прием в Испании всех подряд… способствуя потенциальной легализации 3 млн нелегалов посредством амнистии, которая поначалу должна была коснуться только полумиллиона человек. Она является эталоном и для итальянских левых. Но стоит лишь глубже вникнуть в происходящее в Испании, как понимаешь: за пропагандистской ширмой страна испытывает огромное миграционное давление, которое становится непосильным для социальной структуры страны. Теперь миграционный кризис в Сеуте подтверждает провал опасной политики.

Подготовил Николай Зубов