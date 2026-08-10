Представитель «Родины» в суде перечислил основания для снятия «Яблока» с выборов

Партия «Родина» обвинила партию «Яблоко» в поддержке ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), экстремизме и возбуждении социальной розни. Об этом представитель «Родины» заявил на заседании Верховного суда, где рассматривается иск партии о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму.

По версии истца, «Яблоко» в своих агитационных материалах нарушило авторские права. На сайте «Яблока» без согласия правообладателей были опубликованы эмблемы других парламентских партий, фото Дмитрия Медведева и Виктории Бони, кадры из фильма 1967 года «Война и мир», а также материалы, созданные с использованием ИИ. Недовольство «Родины» также вызвало использование «Яблоком» фраз «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны».

В числе других претензий к «Яблоку»:

на сайте партии «публиковались материалы о заключении мира на условиях нацистского режима»;

публикации в поддержку партии в интернете делали иностранные политические структуры, зарубежные СМИ и лица, признанные в России иностранными агентами;

на упомянутые публикации «Яблоко» потратило 88 млн руб., что превышает предельные размеры избирательного фонда;

218 кандидатов в депутаты от «Яблока» еще до съезда партии обзавелись уведомлениями об отсутствии иностранных активов, что является нарушением законодательства.

«Каждое из этих нарушений является основанием для отмены регистрации»,— заявил на суде представитель «Родины» Алексей Новоселов.

«Яблоко» иск о снятии с выборов не признало и считает, что для него нет оснований. «Все документы были проверены ЦИК, решение о допуске было принято единогласно»,— отреагировал председатель «Яблока» Николай Рыбаков.

ЦИК зарегистрировал список кандидатов «Яблока» на выборы 29 июля. После этого оно стало подвергаться критике со стороны остальных оппозиционных партий. В частности, председатель «Новых людей» Алексей Нечаев обвинил господина Рыбакова во вранье и назвал иноагентом. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов призвал Минюст и Генпрокуратуру изучить деятельность «Яблока», которую сам он охарактеризовал как предательство интересов страны.

Подробности — в материале «Ъ» «"Яблоко" просят снять».