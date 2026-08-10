Масштабный лесной пожар начался в пригороде Афин

Лесной пожар вспыхнул к юго-востоку от Афин, сообщает Protothema. Возгорание началось в районе села Куварас, примерно в 30 км от греческой столицы и в 20 км от аэропорта.

В ликвидации возгорания участвуют 197 пожарных, а также два самолета и семь вертолетов, один из которых используется для координации действий с воздуха. Жителям муниципалитета разослали экстренные сообщения о необходимости эвакуироваться в сторону города Каливия-Торику.

По прогнозу синоптиков, 10 августа в этом районе температура воздуха поднимется до 38-39°C, при этом сохранится сильный порывистый ветер. Высокий риск возникновения пожаров прогнозируется в столичном регионе Аттика, на большей части Пелопоннеса, в Центральной Греции.

Природные пожары в разных странах Европы в этом сезоне нанесли ущерб экономике в размере порядка €800 млрд, указывал EUobserver. Сильнее всего последствия природных катаклизмов могут сказаться на сельском хозяйстве и строительстве.