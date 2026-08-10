Участки для голосования на выборах в Госдуму откроют более чем в 150 странах

Для голосования на выборах в Госдуму откроют 319 участков в 152 странах. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев, передает ТАСС.

312 участков организуют в дипломатических представительствах и консульствах России. Еще семь участков будут доступны в городе Байконур в Казахстане. Больше всего избирательных участков будет в Евразии — 237 в 84 странах. В Африке откроются 50 участков в 45 странах. В Северной Америке можно будет проголосовать на 13 участках в девяти странах, в Южной Америке — на 16 участках в 12 странах, в Австралии и Новой Зеландии — на трех участках.

Выборы депутатов Госдумы пройдут 18-20 сентября. ЦИК зарегистрировала кандидатов от 11 политических партий. Будут избраны 450 депутатов: 225 — по федеральным партийным спискам, еще столько же — по одномандатным округам. Председатель комиссии Элла Памфилова допустила, что в федеральном бюллетене могут быть корректировки.