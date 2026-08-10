У Винни-Пуха судный день

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Приморского края в судебном порядке решила добиться возобновления уголовного дела в отношении бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева. Ранее он был оправдан по обвинению в вымогательстве, но надзор утверждает, что по делу открылись новые обстоятельства и в действиях экс-главы города усматривается покушение на убийство. Господин Николаев в 90-е считался лидером группировки «Винни-Пухи» и был дважды осужден за различные преступления. Генпрокуратура добилась обращения в доход государства его активов стоимостью 20 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева Бывший мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

По данным “Ъ”, Приморский краевой суд отменил постановление Первореченского райсуда Владивостока, отказавшего прокуратуре региона в возобновлении производства по уголовному делу в отношении Владимира Николаева, занимавшего пост главы столицы края в 2004–2008 годах. Материалы направлены на новое судебное разбирательство с иным составом суда первой инстанции.

Как следует из информации на сайте крайсуда, Первореченский райсуд ранее оправдал Владимира Николаева по обвинению в вымогательстве (п. п. «б», «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ) «ввиду недоказанности вины». Информация об этом уголовном деле правоохранительными органами не обнародовалась, нет сведений о нем не было и на сайте Первореченского райсуда.

В апелляционном представлении заместитель прокурора Приморья Степан Тюкавкин утверждает, что в действиях Владимира Николаева «ввиду вновь открывшихся обстоятельств» содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с вымогательством).

Максимальная санкция за такое преступление, напомнил заместитель прокурора, пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Согласно ч. 4 ст. 78 УК РФ, пояснил господин Тюкавкин, вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Такое решение может быть принято только при рассмотрении уголовного дела по существу. Срок давности за покушение на убийство — 15 лет.

Подробностей уголовного дела нет и на сайте крайсуда. По некоторым данным, событие, в котором надзор усматривает признаки покушения на убийство, произошло в феврале 1998 года. «Дебри-ДВ» сообщали, что якобы тогда Владимир Николаев «находясь в офисе фирмы «Терлейлесстрой», вымогал $300 тыс. и нанес телесные повреждения» одному из сотрудников.

В прокуратуре Приморья отказались от комментариев. Также поступили в объединенной пресс-службе судебной системы края. В следственном управлении СКР по Приморью “Ъ” сообщили, что «нет (в производстве.— “Ъ”) дела по Николаеву».

Получить комментарий представителей бывшего мэра не удалось. По данным приморских СМИ, Владимир Николаев находится за пределами РФ.

В учебном издании «Организованная преступность Дальнего Востока: общие и региональные черты», опубликованном в 1998 году издательством Дальневосточного госуниверситета, утверждалось, что в 1990-е годы Владимир Николаев возглавлял ОПГ «Винни-Пухи».

Сведения, изложенные в учебнике, в судебном порядке господин Николаев не оспаривал.

В 1999 году Первореченский райсуд Владивостока признал его виновным в избиении председателя крайспорткомитета и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. Однако Владимир Николаев был освобожден от отбывания наказания по амнистии. Возможно, сейчас прокуратура настаивает на пересмотре одного из эпизодов этого уголовного дела.

В 2007 году Ленинский райсуд Владивостока признал мэра Николаева виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими: чиновник за бюджетный счет обеспечивал себя вооруженной охраной, а также незаконно выделил четыре участка муниципальной земли в аренду частным лицам. Он был осужден на четыре с половиной года лишения свободы условно. В сентябре 2008 года Советский райсуд Владивостока заменил условное наказание реальным, а сам фигурант объявлен в международный розыск. Поводом стала неявка господина Николаева для ежемесячной регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию. Представители защиты утверждали, что это произошло по уважительной причине — экс-мэр лечился в Таиланде. В 2008 году за дискредитацию партии Владимир Николаев был исключен из «Единой России». Позже защите удалось добиться отмены решения суда о реальном лишении свободы, в 2013 году Владимир Николаев был снят с международного розыска, но в Россию вернулся только спустя несколько лет.

В прошлом году суды Приморья удовлетворили два антикоррупционных иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства активов Владимира Николаева, членов его семьи и подконтрольных структур. Общая стоимость изъятого имущества превысила 20 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток