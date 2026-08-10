До 130 млн рублей подешевел завод «Хобитек» под Воронежем

Цена продажи недостроенного завода «Хобитек» в индустриальном парке (ИП) «Перспектива» на территории села Бабяково Новоусманского района Воронежской области снизилась еще на 70 млн руб. — теперь за цех и административно-бытовой корпус (АБК) совокупной площадью около 4,5 тыс. кв. м просят 130 млн руб. Информация появилась на сайте объявлений «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Хобитек» было основано в Воронеже в декабре 2018 года и специализируется на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей. С момента создания фирмой единолично управляет и владеет Юрий Щетинин. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка фирмы составила 19,4 млн руб., что вдвое ниже уровня предыдущего года. При этом была получена чистая прибыль в размере 695 тыс. руб., тогда как годом ранее фиксировался убыток 816 тыс. руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в январе этого года стоимость лота снизилась с 244 до 200 млн руб. Изначально здание проектировали под завод арматурных каркасов. Весной 2025 года оно было выставлено на продажу. Представитель собственника отмечал, что это решение приняли в связи с «нецелесообразностью дальнейшей реализации проекта» из-за повышения стоимости оборудования.

В состав лота входит основной производственный цех площадью 0,4 га (высота потолков — 9,6 м) и четырехэтажное отдельно стоящее здание АБК площадью 428 кв. м. Также включен земельный участок площадью 0,87 га, находящийся в собственности.

Денис Данилов