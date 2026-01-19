Недостроенный завод «Хобитек» под Воронежем подешевел до 200 млн рублей

ООО «Хобитек» Юрия Щетинина снизило цену продажи недостроенного производственного помещения в индустриальном парке (ИП) «Перспектива» на территории села Бабяково Новоусманского района Воронежской области. Теперь за объект общей площадью около 4,5 тыс. кв. м просят 200 млн руб. Информация появилась на сайте объявлений «Авито».

Изначально здание проектировали под завод арматурных каркасов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», весной 2025 года оно было выставлено на продажу за 244 млн руб. Представитель собственника отмечал, что решение о продаже приняли в связи с «нецелесообразностью дальнейшей реализации проекта» из-за повышения стоимости оборудования.

По данным Rusprofile, ООО «Хобитек» было основано в Воронеже в декабре 2018 года и специализируется на производстве пластмассовых плит, полос, труб и профилей. С момента создания фирмой единолично управляет и владеет Юрий Щетинин. В 2024 году выручка компании составила 38 млн руб., снизившись на 3% по сравнению с 2023-м. При этом зафиксированы убытки на 816 тыс. руб. против прибыли 435 тыс. руб. годом ранее.

В состав лота входит основной производственный цех площадью 0,4 га (высота потолков 9,6 м) и четырехэтажное отдельно стоящее здание административно-бытового корпуса площадью 428 кв. м. Земельный участок площадью 0,87 га находится в собственности, он полностью огорожен. Объект расположен в 23 км от центра Воронежа и 13 км от трассы М-4 «Дон».

Продавец не исключает возможность завершить строительство объекта под нужды конкретного покупателя. Стоимость покупки в таком случае будет обсуждаться дополнительно.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в райцентре Лиски Воронежской области за 350 млн руб. выставили на продажу производственный комплекс по приемке, сушке, хранению и переработке подсолнечника. Предприятие принадлежало индивидуальному предпринимателю Виктору Каребину, скончавшемуся в 2021 году.

Денис Данилов