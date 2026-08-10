Внебиржевой курс доллара превысил 83 рубля впервые с конца марта

Внебиржевой курс доллара на утренних торгах достигал 83,3 руб. Американская валюта превысила отметку в 83 руб. впервые с 23 марта 2026 года.

По состоянию на 10:55 мск доллар растет на 1,3% и торгуется на уровне 82,9 руб. Курс евро рос на 0,9%, до 95,5 руб., курс юаня — на 1,32%, до 12,2 руб.

Официальный курс доллара ЦБ с 8 августа установлен на уровне 82,1 руб., евро — 94,8 руб., юаня — 12,1 руб.

В начале августа курсы ведущих мировых валют на российском рынке обновили многомесячные максимумы. Внебиржевой курс доллара поднимался до отметки 83 руб./$, биржевой курс юаня — до 12,25 руб./CNY. Ослаблению российской валюты способствовали окончание налогового периода и возросшая активность спекулянтов. Кроме того, Минфин резко увеличил покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс доллара США к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: ЦБ РФ / по теме

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