Уровень воды в Туре в Тюмени снижается восьмой день подряд

В Тюмени в течение последних восьми дней снижается уровень воды в реке Тура, однако он остается выше отметки «опасного явления», сообщил в своих соцсетях губернатор Тюменской области Александр Моор. За последние сутки он снизился на 5 см и составил 862 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

При этом на Туре в Ярковском округе вода по-прежнему прибывает: сегодня уровень достиг 989 см (+1 см). «На реке Тавде также стабильный спад — 932 см. Начала убывать Пышма: в селе Богандинском за последние сутки — минус два сантиметра, уровень воды составляет 619 см»,— рассказал глава региона. Он также отметил, что в ближайшие дни в Тюменской области прогнозируются дожди, поэтому внимание уделят укреплению защитных сооружений.

Власти Тюмени ведут подготовку к масштабной санобработке домов, дворов и улиц — ее начнут проводить сразу после того, как вода полностью уйдет. Уборка мусора также начнется после спада воды.

Ирина Пичурина